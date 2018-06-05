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Десантные корабли Северного флота провели учебный бой за высадку морского десанта
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Десантные корабли Северного флота провели учебный бой за высадку морского десанта 

ТАСС 58 минут назад
МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Соединение десантных кораблей во взаимодействии с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота провели учения по высадке десанта на необорудованное побережье. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.
"Учебный бой за высадку морского десанта был разыгран в губе Кутовая Мотовского залива", — сказали в пресс-службе, не уточнив число задействованных военнослужащих.
Дивизион десантных катеров обеспечил доставку и высадку подразделения морских пехотинцев на необорудованное побережье полуострова Средний. Морские пехотинцы высаживались на берег на штатной технике — бронетранспортерах БТР-82А — способом на упор. Огневую поддержку с моря осуществлял большой десантный корабль «Кондопога». При движении к берегу морские пехотинцы вели огонь по береговым целям с помощью скорострельной 30-мм пушки бронетранспортеров и штатного стрелкового вооружения.
При подготовке к учениям экипажи десантных катеров отработали элементы маневрирования и балансировки катера при приеме и высадке морского десанта, а механики-водители бронетранспортеров совершенствовали навыки по заезду на десантный катер и высадке на необорудованное побережье.
В ближайшее время высадку морского десанта отработает корабельная десантная группа, в состав которой войдут несколько больших десантных кораблей.
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