Десантные корабли Северного флота провели учебный бой за высадку морского десанта

МУРМАНСК , 5 июня. / ТАСС /. Соединение десантных кораблей во взаимодействии с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота провели учения по высадке десанта на необорудованное побережье. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.

"Учебный бой за высадку морского десанта был разыгран в губе Кутовая Мотовского залива", — сказали в пресс-службе, не уточнив число задействованных военнослужащих.

Дивизион десантных катеров обеспечил доставку и высадку подразделения морских пехотинцев на необорудованное побережье полуострова Средний. Морские пехотинцы высаживались на берег на штатной технике — бронетранспортерах БТР-82А — способом на упор. Огневую поддержку с моря осуществлял большой десантный корабль «Кондопога». При движении к берегу морские пехотинцы вели огонь по береговым целям с помощью скорострельной 30-мм пушки бронетранспортеров и штатного стрелкового вооружения.

При подготовке к учениям экипажи десантных катеров отработали элементы маневрирования и балансировки катера при приеме и высадке морского десанта, а механики-водители бронетранспортеров совершенствовали навыки по заезду на десантный катер и высадке на необорудованное побережье.

В ближайшее время высадку морского десанта отработает корабельная десантная группа, в состав которой войдут несколько больших десантных кораблей.