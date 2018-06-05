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На форуме «Армия-2018» покажут новейшую САУ «Коалиция-СВ»
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На форуме «Армия-2018» покажут новейшую САУ «Коалиция-СВ» 

Российская Газета 1 час назад
Новейшую гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ" продемонстрируют летом нынешнего года. Как сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, разработчик покажет самоходную гаубицу на форуме "Армия-2018".
"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения танков и других видов бронированной техники, противотанковых средств, средств противовоздушной и противоракетной обороны, живой силы неприятеля. На гаубице 2С35 стоит бортовой комплекс автоматической корректировки стрельбы. Он сам определяет параметры огня, причем делает это в реальном времени. А точность стрельбы — до пятидесяти километров. Боепитание самоходной гаубицы армейского звена осуществляется от транспортно-заряжающей машины. В контейнере этой машины размещены два конвейера со снарядами и метательными зарядами. Они поворачиваются по команде оператора, который захватывает манипулятором боеприпас и отправляет его в механизм заряжения.
Впервые "Коалицию-СВ" официально представили на параде в честь 70-летия Великой Победы. Нынешним летом на "Армии-2018" она будет доступна для всех посетителей.
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