«Чудовищный удар»: На форуме «Армия-2018» покажут новую САУ «Коалиция-СВ»

В ходе летней выставки последних видов военной техники любой желающий сможет рассмотреть вживую гаубицу 2С35, способную уничтожать любую бронированную технику, вести контрбатарейную борьбу и многое другое.

«Чудовищный удар» новой САУ «Коалиция-СВ», она же гаубица 2С35, покажут на форуме «Армия-2018». Суперсовременной военной технике не страшны противотанковые, ПРО и ПВО средства, контрбатареи, бронированные противники, а также полевые фортификационные сооружения.

«Коалиция-СВ» оборудована комплексом автоматической корректировки огня, позволяющим гаубице стрелять с высокой точностью на расстоянии от цели до 50 км. Транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) обеспечивает новую военную технику России боепитанием, в двух конвейерах которого припрятаны метальные заряды и снаряды.

Поступив на вооружение к ВС РФ, «Коалиция-СВ» в 2-3 раза повысит среднюю скорострельность артиллерийских подразделений, параллельно сократив скорость пополнения боекомплекта.

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