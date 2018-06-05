Секретные НЛО американской армии

Программа «Аврора» — чуть ли не самый засекреченный проект Пентагона . Под этой маркировкой скрывается предполагаемый стратегический бомбардировщик США , который, по всей вероятности, способен к суборбитальному полету на гиперзвуковых скоростях. С полетами созданного в рамках проекта TR-3B Astra связывают большинство многочисленных наблюдений НЛО, так называемых «Черных треугольников». Давайте попробуем разобраться подробнее, существует ли этот необычный самолет на самом деле и что он из себя представляет.

Секретная разработка

Летающий объект (назвать «Астру» самолетом не поворачивается язык) был построен в девяти разных вариациях. Существуют и беспилотные модели, которые уже прошли испытания в настоящих боевых условиях.

Слухи и домыслы

Американская независимая пресса предполагает, что всего было построено 24 аппарата в рамках проекта «Аврора» — при затратах в 27 миллиардов долларов программа получилась очень дорогой. На официальном уровне этого проекта и вовсе не существует, а списанные деньги шли из так называемых «черных счетов» правительства.

Корабль пришельцев

Первый полет этот странный, ни на что не похожий аппарат совершил еще в конце 1990-х годов. Примерно в то же время люди стали массово заявлять об НЛО — дело в том, что треугольная платформа Astra действительно напоминает корабли пришельцев.

Бесконечная энергия

Судя по имеющимся обрывкам данных, TR-3B Astra в качестве источника энергии использует ядерный двигатель. Кроме того, специальная установка продуцирует плазму, работающую на снижение гравитационного поля Земли путем создания магнитного поля. Считается, что масса всего аппарата в полете снижается на 89%, что позволяет пилотам без особых проблем переживать огромные перегрузки.

Невероятная скорость

Независимые источники рапортуют о превышении TR-3B Astra звукового порога в целых 9 раз. Кроме того, необычная форма и встроенный генератор магнитного поля позволяют машине двигаться как горизонтально, так и вертикально. По центру TR-3B Astra расположены маневровые ракетные двигатели.

Двигательная установка

Крайне сложную двигательную установку аппарата создавали специалисты Rockwell — той самой, что в свое время выпустила легендарный стратегический бомбардировщик В-2 «Спирит». По непроверенным данным установка включает в себя жидкостно-реактивные моторы, использующие сжиженный кислород и водород.