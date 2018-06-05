Вертикальный взлет легендарного МиГ-29. Редчайшее мастерство пилотов 

Любительский ролик с крупнейшего в мире военного авиашоу Royal International Air Tattoo буквально взбудоражил сети. На записи легендарный МиГ-29 демонстрирует вертикальный взлет и свечкой уходит в небо.
МиГ-29 не зря считается одним из самых быстрых истребителей мира. Он способен набрать 330 метров за одну секунду, что в полтора раза быстрее результата, который демонстрирует хваленый британский перехватчик English Electric Lightning.
В НАТО одноместный многоцелевой истребитель КБ Микояна получил имя Fulcrum — точка опоры. Максимальная его скорость на высоте 2450 километров в час, продолжительность полета 2,5 часа. На семи точках подвески самолет несет более двух тонн ракет. Для ближнего боя в носу спрятана 30-миллиметровая скорострельная пушка.