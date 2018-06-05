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На Камчатке проходит полевой выход артиллерийских подразделений морской пехоты ТОФ
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На Камчатке проходит полевой выход артиллерийских подразделений морской пехоты ТОФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения самоходных 152-мм установок 2С3 «Акация» совершили марш из пункта постоянной дислокации на артиллерийский полигон для выполнения учебно-боевых задач.
На Камчатке начался полевой выход артиллерийских подразделений отдельной бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России.
Подразделения самоходных 152-мм установок 2С3 «Акация» совершили марш из пункта постоянной дислокации на артиллерийский полигон для выполнения учебно-боевых задач.
В ходе полевого выхода расчеты самоходного артиллерийского дивизиона отработают учебные задачи по вождению боевых машин на танкодроме и совершенствованию навыков по переводу самоходных гаубичных установок из боевого положения в походное, подготовке и нанесению одиночных и групповых огневых ударов по целям на побережье, имитирующим силы десанта условного противника.
Особое внимание будет уделено совершению марша по пересеченной местности и применению гаубичной артиллерии с необорудованных позиций по целеуказаниям беспилотных летательных аппаратов.
В полевом выходе принимают участие около 150 военнослужащих и 30 единиц техники.
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