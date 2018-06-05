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Российские промышленники создали фургон для боевого лазера «Пересвет»
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Российские промышленники создали фургон для боевого лазера «Пересвет» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Новейший российский боевой лазер «Пересвет» будет использоваться в фургоне производства акционерного общества «Астейс», расположенного в Набережных Челнах, сообщил РИА Новости представитель предприятия.
Лазерный комплекс представил президент России Владимир Путин 1 марта в ходе выступления перед Федеральным собранием. Комплекс стал одним из нескольких новейших образцов уникального отечественного оружия. Название для него выбиралось в ходе всероссийского голосования.
"Фургон производства акционерного общества «Астейс» используется для саровского боевого лазера, который был недавно представлен в послании президента", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время в российских силовых ведомствах используются более 2,5 тысяч бронированных автомобилей «Астейс».
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