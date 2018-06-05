Новейшая гаубица российского производства «Коалиция-СВ» будет продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018»

Самоходная артиллерийская установка будет экспонирована на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей.

Российский производитель летом этого года в ходе форума «Армия-2018» познакомит участников с новейшей разработкой — гаубицей 2С35 «Коалиция-СВ».

САУ «Коалиция-СВ» предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожения танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и нанесения максимального огневого поражения противнику в глубине его обороны.

Гаубица 2С35 имеет бортовой комплекс автоматической корректировки стрельбы, который в реальном масштабе времени корректирует параметры огня. Его высокая точность сохраняется на удалении до 50 км.

Боепитание САУ осуществляет транспортно-заряжающая машина (ТЗМ). В контейнере ТЗМ размещены два конвейера со снарядами и метательными зарядами. Конвейеры проворачиваются по команде оператора, который с помощью манипулятора захватывает боеприпас и переносит его в механизм заряжания САУ.

Вступление в строй САУ «Коалиция-СВ» повысит скорострельность артиллерийских подразделений в 2-3 раза, а время пополнения боекомплекта значительно сократится, что позволит артиллеристам ещё эффективнее решать огневую задачу.

САУ будет экспонирована на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей.