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Новейшая гаубица российского производства «Коалиция-СВ» будет продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018»
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Новейшая гаубица российского производства «Коалиция-СВ» будет продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самоходная артиллерийская установка будет экспонирована на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей.
Российский производитель летом этого года в ходе форума «Армия-2018» познакомит участников с новейшей разработкой — гаубицей 2С35 «Коалиция-СВ».
САУ «Коалиция-СВ» предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожения танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и нанесения максимального огневого поражения противнику в глубине его обороны.
Гаубица 2С35 имеет бортовой комплекс автоматической корректировки стрельбы, который в реальном масштабе времени корректирует параметры огня. Его высокая точность сохраняется на удалении до 50 км.
Боепитание САУ осуществляет транспортно-заряжающая машина (ТЗМ). В контейнере ТЗМ размещены два конвейера со снарядами и метательными зарядами. Конвейеры проворачиваются по команде оператора, который с помощью манипулятора захватывает боеприпас и переносит его в механизм заряжания САУ.
Вступление в строй САУ «Коалиция-СВ» повысит скорострельность артиллерийских подразделений в 2-3 раза, а время пополнения боекомплекта значительно сократится, что позволит артиллеристам ещё эффективнее решать огневую задачу.
САУ будет экспонирована на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей.
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