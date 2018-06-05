Ещё
РВСН за последние пять лет получили более 500 тренажёров для подготовки специалистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РВСН за последние пять лет получили более 500 тренажёров для подготовки специалистов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Уникальные тренажёры начали поступать во все без исключения соединения, воинские части и организации РВСН.
В соединения, вузы и учебные центры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) за последние пять лет поставлено около 500 новейших тренажёров. Свыше 100 из них поступят в 2018 году.
Уникальные тренажёры начали поступать во все без исключения соединения, воинские части и организации РВСН, а не только в перевооружаемые дивизии, как раньше.
Темпы поставок современных учебно-тренировочных средств (УТС) в РВСН будут возрастать и в дальнейшем.
В этом году было проведено около 40 испытаний тренажеров, в том числе с трёхмерной графикой (3-D) для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения.
УТС введены в эксплуатацию в полках Тагильского, Йошкар-Олинского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений, переоснащаемых на новейший комплекс «Ярс». Завершена также поставка УТС и в Тейковскую ракетную дивизию (Ивановская обл. ).
В воинских частях и соединениях РВСН введено в эксплуатацию около 30 наименований новых УТС для подготовки специалистов боевого управления, связи, различных технических специальностей (систем жизнеобеспечения, энергообеспечения, технологических систем, механиков-водителей многоосных шасси подвижных агрегатов).
Ранее на базе 161-й школы техников РВСН проведены успешные приемочные испытания первого образца новейшего, не имеющего аналогов в России тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».
Уникальность нового тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря 6-степенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.
При обучении на данном тренажере военнослужащий сможет почувствовать все преимущества управления огромными агрегатами с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и расстояния при движении в колоннах, благодаря работе датчиков, показывающих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.
Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо.
Для решения этой задачи в РВСН создана система подготовки специалистов дежурных сил с широким использованием УТС, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления.
Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом экономия ресурса боевой техники составляет более чем 80%.
ТК «Звезда»: последние новости
ВСУ ограничили доступ к Азовскому морю возле Мариуполя Новейшая гаубица российского производства «Коалиция-СВ» будет продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» Экипаж новейшего МРК Черноморсколго флота «Вышний Волочёк» готовится к выходу в море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии24
Путин высказался о пожизненном президентстве37
Путин оценил возврат Крыма Украине567
Пугачеву взбесил танец Киркорова и Бузовой2
Путин поспорил с австрийским журналистом из-за Украины3
Видео
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
09:46
Иран задумался над возобновлением ядерной программы
В мире Другое
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании Другое
00:23
Танцы беременной Лободы шокировали фанатов
Шоу-бизнес
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение