«Антонов» считает нереальными планы РФ возобновить производство Ан-124 без его участия

КИЕВ, 5 июня. / ТАСС /. На украинском предприятии «Антонов» считают недостижимыми планы России по возобновлению производства тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» под новым брендом без украинского участия.

"Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовую конструкцию. При этом только разработчик самолета — ГП «Антонов» обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроке службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия ГП «Антонов» невозможно", — говорится в сообщении пресс-службы в ответ на запрос украинского издания «Обозреватель».

На предприятии также отметили, что пока нет речи о восстановлении сотрудничества с российской стороной для изготовления и модернизации самолетов Ан-124-100 «Руслан». «Вопрос о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124-100 „Руслан“ с российской стороной специалистами ГП „Антонов“ не обсуждается» — сказали в пресс-службе.