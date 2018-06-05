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«Антонов» считает нереальными планы РФ возобновить производство Ан-124 без его участия
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«Антонов» считает нереальными планы РФ возобновить производство Ан-124 без его участия 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. На украинском предприятии «Антонов» считают недостижимыми планы России по возобновлению производства тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» под новым брендом без украинского участия.
"Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовую конструкцию. При этом только разработчик самолета — ГП «Антонов» обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроке службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия ГП «Антонов» невозможно", — говорится в сообщении пресс-службы в ответ на запрос украинского издания «Обозреватель».
На предприятии также отметили, что пока нет речи о восстановлении сотрудничества с российской стороной для изготовления и модернизации самолетов Ан-124-100 «Руслан». «Вопрос о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124-100 „Руслан“ с российской стороной специалистами ГП „Антонов“ не обсуждается» — сказали в пресс-службе.
На днях член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник сообщил о планах России модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и возобновить его выпуск под другим брендом. При этом будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. По словам Сытника, «практически это будет другой самолет». Он также отметил, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолета по сравнению с украинскими.
Функции по продлению сроков эксплуатации и поддержанию летной годности самолетов Ан-124 «Руслан» в России возложены на Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.
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