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Полк ЗВО в Тверской области получил две радиолокационные станции «Подлёт-К1»
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Полк ЗВО в Тверской области получил две радиолокационные станции «Подлёт-К1» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время завершается подготовка оборудования, инфраструктуры и личного состава к несению боевого дежурства с применением новых радиолокационных комплексов, которые увеличат боевые возможности подразделения.
Дислоцированный в Тверской области радиотехнический полк армии ВВС и ПВО Западного военного округа получил на вооружение две новейшие радиолокационные станции малой высоты «Подлет-К1».
В настоящее время завершается подготовка оборудования, инфраструктуры и личного состава к несению боевого дежурства с применением новых радиолокационных комплексов, которые увеличат боевые возможности подразделения.
«Подлет-К1» предназначена для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов, определения их дальности, скорости, высоты и государственной принадлежности. Станция отличается высокой помехоустойчивостью, максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы.
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