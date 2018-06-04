Полк ЗВО в Тверской области получил две радиолокационные станции «Подлёт-К1»

В настоящее время завершается подготовка оборудования, инфраструктуры и личного состава к несению боевого дежурства с применением новых радиолокационных комплексов, которые увеличат боевые возможности подразделения.

Дислоцированный в Тверской области радиотехнический полк армии ВВС и ПВО Западного военного округа получил на вооружение две новейшие радиолокационные станции малой высоты «Подлет-К1».

В настоящее время завершается подготовка оборудования, инфраструктуры и личного состава к несению боевого дежурства с применением новых радиолокационных комплексов, которые увеличат боевые возможности подразделения.

«Подлет-К1» предназначена для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов, определения их дальности, скорости, высоты и государственной принадлежности. Станция отличается высокой помехоустойчивостью, максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы.