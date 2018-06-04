Объекты учебно-материальной базы общевойсковой армии ЗВО готовы к новому летнему периоду для обучения по новым методикам боевой подготовки

В преддверии нового учебного периода были дооборудованы и восстановлены объекты учебно-материальной базы 11 полигонов, расположенных в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областях и в Подмосковье

Объекты учебно-материальной базы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили комплексную подготовку к началу летнего периода обучения войск.

В преддверии нового учебного периода были дооборудованы и восстановлены объекты учебно-материальной базы 11 полигонов, расположенных в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областях и в Подмосковье.

Всего к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня, подготовлено более 30 объектов для проведения занятий по огневой, тактической, специальной подготовкам и вождению боевых машин.

Обслужено более 100 автоматизированных комплектов и мишенных полей различного типа, в том числе предназначенных для обучения применению стрелкового оружия, бронетанковой техники, средств радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и вождению боевых машин.

«Особое внимание уделялось состоянию и технической оснащенности войсковых стрельбищ и дооборудованию учебных объектов по опыту операции в Сирийской Арабской Республике . Так, мишенные поля полигона«Погоново», расположенных на территории Воронежской области , оборудованы современными мишенными полями ПСО-Р (переносное стрельбищное оборудование — радиоуправляемое). Также созданы объекты учебно-материальной базы для ведения фланговой стрельбы танков и бронетранспортеров — «сирийские валы», созданы макеты городских улиц с развалинами для отработки передвижений мотострелков по узким улицам с системой траншей и переходов, также доработаны объекты инфраструктуры для проведения стрельб танков с закрытых огневых позиций (ЗОП) и для ведения неподвижного заградительного огня (НЗО) артиллерийскими подразделениями», — заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Андрей Иванаев.

Главная особенность организации боевой подготовки в новом учебном периоде общевойсковой армииЗВО будет заключается в гибком изменении продолжительности этапов и периодов слаживания подразделений и соединений в зависимости от их боевого предназначения, условий обстановки и характера решаемых задач.

Все ключевые мероприятия при подготовкевойск армии теперь планируютсяв межвидовом составе, то есть с участием армейской, оперативно-тактической авиации, артиллерии, инженерных войск и подразделений войск РХБ защиты.

«С вводом новых программ создается единая, упорядоченная система организации подготовки для всех подразделений и соединений армии, направленная на совершенствование совместных действий участвующих в современном общевойсковом бою сил и средств. Новые программы направлены также на повышение роли индивидуальной подготовки военнослужащих к выполнению боевых задач, формирование у личного состава высоких морально-боевых качеств и физической выносливости», — продолжил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Андрей Иванаев.