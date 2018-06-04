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Украина закрыла часть Азовского моря
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Украина закрыла часть Азовского моря 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Украина закрыла несколько районов Азовского моря для проведения учений. Об этом в понедельник, 4 июня, «Новостям Донбасса» сообщил начальник пресс-центра Военно-морских Сил Украины Олег Чалык.
По его словам, участки будут закрыты по заявке Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября. Чалык отметил, что будут закрыты районы на восток от Мариуполя, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.
О перекрытии части Азовского моря также сообщал журналист Андрей Клименко. Он отмечал, что на участках в течение трех летних месяцев будут идти зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы. К своему сообщению он приложил карту закрытых районов.
28 мая бывший заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко заявил, что Киеву следует готовиться к худшим сценариям в Азовском море. Военно-морские учения Черноморского флота России в Азовском море в непосредственной близости от украинского побережья он назвал «гибридной угрозой вторжения с моря» и посоветовал властям страны активно противодействовать «российским провокациям».
Обострение обстановки в Азовском море началось в марте этого года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». В ответ в России предупредили о государственном пиратстве, организованном Украиной, а ФСБ объявила украинских пограничников в международный розыск.
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