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Всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня-2018» стартовал в Саратовской области
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Всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня-2018» стартовал в Саратовской области 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Артиллеристы будут состязаться в стрельбе из 120-мм минометов «Сани», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74, а также в выполнении нормативов по специальной и технической подготовке.
Церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня-2018» состоялась на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области.
Торжества, посвященные открытию соревнований, начались с военного парада команд от Западного, Центрального, Южного, Восточного военных округов, Северного Флота, Михайловской артиллерийской академии и 631-го Регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Российской Федерации.
После этого расчеты модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» продемонстрировали порядок прохождения маршрута состязаний с выполнением боевой стрельбы на огневых участках. В ходе всеармейского этапа артиллеристы будут состязаться в стрельбе из 120-мм минометов «Сани», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74, а также в выполнении нормативов по специальной и технической подготовке. Участникам конкурса предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров в дневное и ночное время.
В течение недели 160 артиллеристов определят лучшие минометные расчеты, которые представят Россию в августе на международном этапе Армейских международных игр в Казахстане.
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