Всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня-2018» стартовал в Саратовской области

Артиллеристы будут состязаться в стрельбе из 120-мм минометов «Сани», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74, а также в выполнении нормативов по специальной и технической подготовке.

Церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня-2018» состоялась на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области

Торжества, посвященные открытию соревнований, начались с военного парада команд от Западного, Центрального, Южного, Восточного военных округов, Северного Флота, Михайловской артиллерийской академии и 631-го Регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Российской Федерации

После этого расчеты модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» продемонстрировали порядок прохождения маршрута состязаний с выполнением боевой стрельбы на огневых участках. В ходе всеармейского этапа артиллеристы будут состязаться в стрельбе из 120-мм минометов «Сани», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74, а также в выполнении нормативов по специальной и технической подготовке. Участникам конкурса предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров в дневное и ночное время.