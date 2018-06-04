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Партия медицинских вертолетов передана Якутии
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Партия медицинских вертолетов передана Якутии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Машины оснащены медицинскими модулями и созданы в рамках федерального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».
Холдинг «Вертолеты России» передал Государственной транспортной лизинговой компании партию санитарных вертолетов, которые будут использоваться в том числе в Республике Саха (Якутия) .
Заказчикам переданы вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и Ансат.
В частности, три машины будут использоваться компанией «Полярные авиалинии» для эвакуации жителей труднодоступных населенных пунктов Якутии, два — в Томской области. Один вертолет Ансат будет эксплуатироваться в Кировской области.
Всего в рамках программы планируется передать заказчикам 31 вертолет, из них 12 — Ансатов, 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-171А2 проходил испытания в Якутии, в ходе которых выдержал температуру –60° С.
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