Партия медицинских вертолетов передана Якутии

Машины оснащены медицинскими модулями и созданы в рамках федерального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации ».

Заказчикам переданы вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и Ансат.

В частности, три машины будут использоваться компанией «Полярные авиалинии» для эвакуации жителей труднодоступных населенных пунктов Якутии, два — в Томской области . Один вертолет Ансат будет эксплуатироваться в Кировской области

Всего в рамках программы планируется передать заказчикам 31 вертолет, из них 12 — Ансатов, 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-171А2 проходил испытания в Якутии, в ходе которых выдержал температуру –60° С.