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ВДВ получили новые модули для систем ПВО
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ВДВ получили новые модули для систем ПВО 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Воздушно-десантные войска поступили новые модули разведки и управления для комплексов ПВО, сообщили в Минобороны.
«На вооружение подразделений противовоздушной обороны ВДВ поступили новейшие модули разведки и управления (МРУ-Д) и модули планирования (МП-Д), входящие в состав единой системы управления в тактическом звене подразделений ПВО ВДВ», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».
Первый комплект новой техники, поставляемой в рамках гособоронзаказа, поступил на вооружение подразделений ПВО Ивановского соединения ВДВ. Новые модули дают возможность полностью автоматизировать систему управления огнем от командира зенитно-ракетного полка до стрелка-зенитчика — оператора боевой машины. Также модули позволяют эффективно вести боевую работу на стоянке и в движении. «Применение новой системы управления значительно снижает цикл стрельбы по воздушным целям и повышает эффективность применения средств ПВО в войсках в целом. Время от постановки задачи до огневого воздействия по цели составляет не более двух секунд», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее стало известно, что в рамках новой госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы » ВДВ России получат новейший авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Птицелов. По словам командующего ВДВ генерала-полковника Андрея Сердюкова, это произойдет к 2022 году.
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