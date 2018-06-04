НАТО готовится к войне с Россией 

Оборонный альянс НАТО намерен как можно лучше подготовиться к потенциальному конфликту с Россией. Альянс решил сформировать новое оперативное подразделение из 30 тысяч человек. Подразделение получит несколько сотен самолетов и боевых кораблей.
Дипломат НАТО прокомментировал: «Нам нужно быть в состоянии быстро перемещать большое количество солдат и техники, чтобы осуществлять убедительное сдерживание и демонстрировать нашу готовность к обороне».
Новое спецподразделение будет сформировано в дополнение к уже имеющимся оперативным силам НАТО, в которые входят 20 тысяч солдат. Ведущую роль в новой оперативной группе возьмет на себя Германия, пишет «Фокус» (Focus).