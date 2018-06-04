НАТО готовится к войне с Россией

Оборонный альянс НАТО намерен как можно лучше подготовиться к потенциальному конфликту с Россией . Альянс решил сформировать новое оперативное подразделение из 30 тысяч человек. Подразделение получит несколько сотен самолетов и боевых кораблей.

Дипломат НАТО прокомментировал: «Нам нужно быть в состоянии быстро перемещать большое количество солдат и техники, чтобы осуществлять убедительное сдерживание и демонстрировать нашу готовность к обороне».