Большой десантный корабль «Иван Грен» завершил программу госиспытаний

"Приемный акт государственных испытаний БДК «Иван Грен» был подписан 2 июня. По завершении ревизии и покраски он будет готов к передаче", — сказал собеседник, отметив, что точная дата передачи корабля не называется, но она произойдет в ближайшее время.

Государственные испытания корабля начались в ноябре 2017 года, однако в конце декабря были приостановлены заказчиком для устранения выявленных технических проблем. В марте на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что позволило 3 апреля 2018 года возобновить госиспытания.

БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 мл, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.