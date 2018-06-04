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БДК «Иван Грен» завершил государственные испытания
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БДК «Иван Грен» завершил государственные испытания 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
В Калининграде подписан приемный акт государственных испытаний большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен", построенного на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».
Акт подписал председатель комиссии государственной приемки Минобороны РФ капитан 1 ранга Виктор Иванов. Как сообщили в пресс-службе завода, после ревизии технических средств и окончательной покраски корабль будет готов к передаче заказчику.
БДК «Иван Грен» был спущен на воду в мае 2012 года, государственные испытания начались в ноябре 2017-го. В конце декабря они были приостановлены заказчиком для решения выявленных технических проблем. В начале апреля 2018 года госиспытания «русского „Мистраля“ возобновились, морская их часть завершилась в начале мая.
Во время выходов в море и межбазовых переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу систем, подчеркнули на заводе. Итогом испытаний стало подтверждение полного соответствия тактико-технических характеристик БДК спецификационным данным технического проекта.
На заводе продолжается строительство первого серийного корабля этого проекта — БДК »Петр Моргунов", заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.
Справка «РГ»
Большой десантный корабль «Иван Грен», головной корабль проекта 11711, способен нести на борту 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Основу вооружения составляют шестиствольные автоматические 30-миллиметровые пушки. В ангарах базируются два вертолета Ка-29.
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