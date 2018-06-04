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Балтфлот усилит охрану берегов Калининградской области во время ЧМ-2018
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Балтфлот усилит охрану берегов Калининградской области во время ЧМ-2018 

Клопс.Ru 32 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Балтийский флот взял под охрану побережье Калининградской области до завершения чемпионата мира по футболу, чтобы предотвратить возможные террористические атаки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России.
Группировка боевых кораблей уже выдвинулась в зоны патрулирования. Задачу выполняют корабли, базирующиеся в Калининграде, Балтийске и Кронштадте. Флотские части ПВО вооружены самыми современными ЗРК С-400, «Тор» и «Панцирь». Точный состав группировки засекречен.
Кроме того, Балтфлот взял под охрану побережье Санкт-Петербурга. Подразделения защитят объекты мундиаля и гостей ЧМ от возможных террористических атак с моря и воздуха.
В Калининграде первый матч состоится 16 июня. На городском стадионе сразятся сборные Хорватии и Нигерии.
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