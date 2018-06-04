Балтфлот усилит охрану берегов Калининградской области во время ЧМ-2018 

Балтийский флот взял под охрану побережье Калининградской области до завершения чемпионата мира по футболу, чтобы предотвратить возможные террористические атаки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России.
Группировка боевых кораблей уже выдвинулась в зоны патрулирования. Задачу выполняют корабли, базирующиеся в Калининграде, Балтийске и Кронштадте. Флотские части ПВО вооружены самыми современными ЗРК С-400, «Тор» и «Панцирь». Точный состав группировки засекречен.
Кроме того, Балтфлот взял под охрану побережье Санкт-Петербурга. Подразделения защитят объекты мундиаля и гостей ЧМ от возможных террористических атак с моря и воздуха.