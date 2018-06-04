Экипаж «Вышний Волочек» готовится к выходу в море

Экипаж новейшего корабля «Вышний Волочек» начал подготовку к выходу в море

Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Вышний Волочек" Черноморского флота начал подготовку к первому выходу на боевую службу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе флота.

"Специальная курсовая задача (К-1) является начальным этапом в системе боевой подготовки корабля к выполнению задач по предназначению. Данная курсовая задача экипажем корабля в составе Черноморского флота будет выполняться впервые", — отметили в пресс-службе флота.

Моряки будут проводить различные корабельные учения: по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля у пирса, по противовоздушной обороне, выполнят мероприятия по противодиверсионной обороне корабля при стоянке в пункте базирования.

"Отрабатываются вопросы повседневной организации службы, быта и отдыха экипажа, нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки корабля к приему оружия и плаванию в море. Следующим этапом подготовки экипажей станут выходы в Черное море, где морякам предстоит совершенствовать навыки выполнения морских элементов и плановых боевых упражнений", — сообщили в пресс-службе.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек", принятый в состав Черноморского флота 1 июня, в ближайшее время отправится на службу в средиземноморскую эскадру ВМФ РФ

Он является шестым по счету кораблем модернизированной серии "Буян-М" и пока единственным кораблем этого класса в составе Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.