Ещё
Балтийский флот будет охранять Петербург и Калининград во время мундиаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Балтийский флот будет охранять Петербург и Калининград во время мундиаля 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Балтийский флот взял под охрану побережье Санкт‐Петербурга и Калининграда до окончания чемпионата мира по футболу, сообщило РИА ФАН. Речь идет о предотвращении терактов с моря и воздуха.
К выполнению задания будут привлечены суда, стоящие в Калининграде, Балтийске и Кронштадте. Информация о точном составе группировки не разглашается.
За безопасность береговой линии Калининградской области несет ответственность 44-я дивизия ПВО Балтфлота. В ее составе — 183-й гвардейский Молодечненский ордена Александра Невского зенитный ракетный полк, 1545-й зенитный ракетный и 81-й радиотехнический полки. Зенитно-ракетная система большой и средней дальности С-400 в сочетании с более «легкими» комплексами сможет обеспечить полный контроль воздушного пространства радиусом менее 400 километров. В осуществлении защитной операции также задействованы лучшие российские системы ПВО.
С моря за защиту Санкт-Петербурга ответственны корабли 105-й бригады охраны водного района (ОВР), располагающейся в Кронштадте.
В Калининградской области находится сильнейшая флотская группировка. Это в том числе эсминец проекта 956 «Настойчивый», сторожевые корабли проекта 11540 «Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый», корветы проекта 20380 «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий» и «Бойкий».
С понедельника, 4 июня, для иностранных граждан, собирающихся посетить Россию в рамках чемпионата мира по футболу, открывается безвизовый въезд.
360tv.ru: последние новости
Россия может вывести военных с космодрома Байконур Корабли ТОФ прибудут на учения во Владивосток Восемь человек пострадали при посадке военного самолета в Алжире
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым2
Пока вы спали: Фанаты «растянут» Москву80
Жестокая ошибка. «Я решил — сейчас убивать будут»44
Сахалинцы захотели «крымского счастья»422
Место, где остановилось время: трагедия «Арзамас-1»4
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
04:35
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым
Шоу-бизнес
00:44
Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым
Общество
01:32
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку
Общество
04:34
Сахалинцы захотели «крымского счастья»
Политика Другое
04:02
«Мы попадаем под удар первыми»
Экономика Статьи
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
00:39
Рак сбежал из супа, отпилив себе клешню
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение