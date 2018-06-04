Балтийский флот будет охранять Петербург и Калининград во время мундиаля 

Балтийский флот взял под охрану побережье Санкт‐Петербурга и Калининграда до окончания чемпионата мира по футболу, сообщило РИА ФАН. Речь идет о предотвращении терактов с моря и воздуха.
К выполнению задания будут привлечены суда, стоящие в Калининграде, Балтийске и Кронштадте. Информация о точном составе группировки не разглашается.
За безопасность береговой линии Калининградской области несет ответственность 44-я дивизия ПВО Балтфлота. В ее составе — 183-й гвардейский Молодечненский ордена Александра Невского зенитный ракетный полк, 1545-й зенитный ракетный и 81-й радиотехнический полки. Зенитно-ракетная система большой и средней дальности С-400 в сочетании с более «легкими» комплексами сможет обеспечить полный контроль воздушного пространства радиусом менее 400 километров. В осуществлении защитной операции также задействованы лучшие российские системы ПВО.
С моря за защиту Санкт-Петербурга ответственны корабли 105-й бригады охраны водного района (ОВР), располагающейся в Кронштадте.
В Калининградской области находится сильнейшая флотская группировка. Это в том числе эсминец проекта 956 «Настойчивый», сторожевые корабли проекта 11540 «Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый», корветы проекта 20380 «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий» и «Бойкий».
С понедельника, 4 июня, для иностранных граждан, собирающихся посетить Россию в рамках чемпионата мира по футболу, открывается безвизовый въезд.