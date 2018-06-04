Новобранцы горного соединения ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к одиночной подготовке

В ходе практических занятий военнослужащие освоят современные многоцелевые тягачи легкобронированные, артиллерийские установки, новейшие средства связи и системы управления огнем.

В горном мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесской Республике начались занятия по одиночной подготовке военнослужащих. Особое внимание уделяется подготовке более чем 200 военнослужащих молодого пополнения этого года.

На учебно-тренировочном комплексе «Шедахино», а также в специально оборудованных классах военнослужащие отрабатывают нормативы по тактической, инженерной, огневой, строевой, специальной, физической подготовке и радиационной, биологической и химической (РХБ) защите.

В ходе практических занятий военнослужащие освоят современные многоцелевые тягачи легкобронированные, артиллерийские установки, новейшие средства связи и системы управления огнем.

Прежде чем приступить к эксплуатации боевой техники, новобранцы пройдут подготовку в учебных классах, где современные тренажеры и автоматизированные учебно-тренировочные места позволяют максимально приблизить процесс обучения к реальной боевой обстановке.

Всего в период одиночной подготовки около 50 часов отводится комплексным занятиям по вождению боевых машин и около 80 часов огневой подготовке, при этом каждое второе упражнение будет выполняться в темное время суток.