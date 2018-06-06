Пусковые установки ПГРК «Тополь» и «Ярс» отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях от Новосибирской до Иркутской областей

В ходе занятий были отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений соединений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов ПГРК на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях.

В рамках тактических занятий пусковые установки ПГРК «Тополь» и «Ярс» отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях от Новосибирской до Иркутской областей.

Данные занятия проводились круглосуточно. Они позволили проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе занятий были отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений соединений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях.

Особое внимание во время практических действий войск было уделено отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач стала отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

Для ведения воздушной разведки применялись БПЛА.

В летнем периоде обучения в РВСН запланировано проведение тактических учений и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.