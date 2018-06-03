Экипажи установок «Тополь» и «Ярс» отработали учебные задачи на полевых позициях в Сибири

МОСКВА , 3 июня. / ТАСС /. Экипажи пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» и «Ярс» в рамках круглосуточных тактических занятий отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях в регионах Сибири, сообщает пресс-служба Минобороны РФ

"В рамках тактических занятий пусковые установки ПГРК «Тополь» и «Ярс» отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях от Новосибирской до Иркутской областей. Данные занятия проводились круглосуточно. Они позволили проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", — говорится в сообщении.

На занятиях были отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов ПГРК на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях.

"Особое внимание во время практических действий войск было уделено отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач стала отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время. Для ведения воздушной разведки применялись БПЛА", — отметили в Минобороны.