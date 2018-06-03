Отдельный ремонтно-восстановительный полк будет сформирован к 1 декабря на Южном Урале

Полк сможет проводить средний ремонт бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в мирное время на готовых узлах и агрегатах, регламентированное техническое обслуживание.

Отдельный ремонтно-восстановительный полк будет сформирован в составе войск Центрального военного округа к 1 декабря, сообщил начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.

«Новая часть будет сформирована на базе отдельных ремонтно-восстановительного и автомобильного батальонов с дислокацией в Челябинской области . Отдельный ремонтно-восстановительный полк предназначен для проведения текущего ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной, ракетно-артиллерийской, инженерной техники, вооружения и средств РХБ защиты, техники связи, ремонта и поверки средств измерения, эвакуации вооружения и военной техники; выполнения мероприятий технической разведки», — сказал Терюхов.

Полк сможет проводить средний ремонт бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в мирное время на готовых узлах и агрегатах, регламентированное техническое обслуживание.