Отдельный ремонтно-восстановительный полк будет сформирован к 1 декабря на Южном Урале 

Полк сможет проводить средний ремонт бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в мирное время на готовых узлах и агрегатах, регламентированное техническое обслуживание.
Отдельный ремонтно-восстановительный полк будет сформирован в составе войск Центрального военного округа к 1 декабря, сообщил начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.
«Новая часть будет сформирована на базе отдельных ремонтно-восстановительного и автомобильного батальонов с дислокацией в Челябинской области. Отдельный ремонтно-восстановительный полк предназначен для проведения текущего ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной, ракетно-артиллерийской, инженерной техники, вооружения и средств РХБ защиты, техники связи, ремонта и поверки средств измерения, эвакуации вооружения и военной техники; выполнения мероприятий технической разведки», — сказал Терюхов.
Полк сможет проводить средний ремонт бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в мирное время на готовых узлах и агрегатах, регламентированное техническое обслуживание.