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Россия может начать выпуск «Русланов» под другим брендом
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Россия может начать выпуск «Русланов» под другим брендом 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Российская авиастроительная отрасль может модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и возобновить его выпуск под другим брендом. Об этом заявил член президентской комиссии по развитию авиации Юрий Сытник радиостанции «Говорит Москва».
По международным правилам, самолет должен сохранить марку, если в него не внесено существенных изменений. Сытник же отметил, что при модернизации в «Руслане» будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. База останется Ан-124, но практически это будет другой самолет.
Член комиссии при президенте добавил, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолета по сравнению с украинскими.
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