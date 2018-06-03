Россия может начать выпуск «Русланов» под другим брендом

радиостанции «Говорит Москва». Российская авиастроительная отрасль может модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и возобновить его выпуск под другим брендом. Об этом заявил член президентской комиссии по развитию авиации Юрий Сытник

По международным правилам, самолет должен сохранить марку, если в него не внесено существенных изменений. Сытник же отметил, что при модернизации в «Руслане» будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. База останется Ан-124, но практически это будет другой самолет.

Член комиссии при президенте добавил, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолета по сравнению с украинскими.