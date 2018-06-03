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Главный штурман ВМФ доложил Главнокомандующему ВМФ России об успешном завершении второго этапа уникального дальнего похода учебного корабля «Перекоп»
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Главный штурман ВМФ доложил Главнокомандующему ВМФ России об успешном завершении второго этапа уникального дальнего похода учебного корабля «Перекоп» 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Главком ВМФ особо подчеркнул важность подготовки к следующему этапу похода учебного корабля.
«Поход учебного корабля «Перекоп», организованный Главным командованием ВМФ, полностью подтвердил эффективность морской практики курсантов Военно-Морского Института (Морского Корпуса Петра Великого), которая проходила в различных широтах Мирового океана с учетом навигационных особенностей районов 15 морей, различных проливов и заливов», сообщил в докладе Главкому ВМФ контр-адмирал Эдуард Луйк, встретивший корабль во Владивостоке 3 июня.
Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королёв поздравил экипаж корабля с успешным выполнением задач двухмесячного плавания, курсантов Военно-Морского Института — с настоящим морским крещением, а также приказал старшему на борту корабля — начальнику Военно-Морского Института контр-адмиралу Владимиру Соколову «Проанализировать итоги этапа похода учебного корабля „Перекоп“ из Севастополя во Владивосток и распространить результаты этого анализа среди военно-морских учебных заведений для учета в последующей работе по организации морской практики курсантов».
Главком ВМФ особо подчеркнул важность подготовки к следующему этапу похода учебного корабля «Перекоп» из Владивостока в Мурманск, а затем в Кронштадт. «Впервые курсанты и экипаж учебного корабля „Перекоп“ пройдут Северным Морским путем и получат уникальный практический опыт. Необходимо тщательно подготовить корабль, его материально-техническую часть к плаванию в арктических широтах и особо отнестись к подготовке курсантов Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища им. С. О. Макарова к предстоящему походу, который начнется в первой декаде августа, когда корабль выйдет из главной базы Тихоокеанского флота — города Владивостока», — сказал Адмирал Владимир Королёв.
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