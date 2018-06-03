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ТОФ: визит боевых кораблей России во Вьетнам направлен на развитие дружбы двух стран
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ТОФ: визит боевых кораблей России во Вьетнам направлен на развитие дружбы двух стран 

ТАСС 1 час назад
КАМРАНЬ /Вьетнам/, 3 июня. /ТАСС/. Визит во Вьетнам отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» направлен на развитие дружбы двух стран. Об этом заявил в воскресенье командир отряда капитан первого ранга Олег Королев в порту Камрань вьетнамской провинции Кханьхоа, где ошвартовались российские корабли.
"Мы очень рады прибыть в порт Камрань. Этот визит отражает многие десятилетия сотрудничества между военно-морскими силами России и Вьетнама, которое будет и дальше активно развиваться", — сказал командир.
Пребывание отряда ТОФ в Камрани продлится до 6 июня, после чего корабли покинут порт и продолжат выполнять задачи дальнего морского похода. В предстоящие дни тихоокеанцы нанесут протокольные визиты руководству провинции и командованию четвертого военно-морского района Вьетнамской народной армии, проведут ряд совместных товарищеских спортивных соревнований с вьетнамскими моряками, а также организуют экскурсии на российские корабли для вьетнамских коллег.
Отряд кораблей ТОФ совершает дальний поход в водах Мирового океана с 7 мая. Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ и продлится более двух месяцев. Отряд планирует посетить несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона и принять участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие — 2018». Ранее в рамках похода российские моряки уже провели противолодочные учения в Филиппинском море.
История сотрудничества военно-морских сил  Сотрудничество военно-морских сил России и Вьетнама насчитывает уже почти 70 лет. Вьетнам, как неоднократно заявляли представители государственного и военного руководства страны, всегда будет помнить беспримерный подвиг советских моряков, оказавших братскую помощь в борьбе за национальную независимость. В годы борьбы Вьетнама с французским колониализмом 1945-1954 годов и противостояния американской агрессии в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века российские военные моряки обеспечивали провод в порты Вьетнама грузовых судов, доставлявших необходимое для вьетнамской республики оружие, боеприпасы, продовольствие и медикаменты.
В текущий период мирного строительства и развития Социалистической Республики Вьетнам корабли ТОФ по традиции продолжают приходить с дружественными визитами к берегам Вьетнама. Располагавшийся на полуострове Камрань на протяжении 23 лет пункт тылового обеспечения (ПТО) Тихоокеанского флота был крупнейшей базой российского ВМФ за рубежом. После того, как ПТО Камрань полностью выполнил свое предназначение, в мае 2002 года Россия официально вернула этот объект Вьетнаму, который заявил, что Камрань больше не будет использоваться в качестве иностранной военной базы, а превратится в открытый коммерческий порт.
Нынешний визит отряда ТОФ стал уже третьим заходом в Камрань российских боевых кораблей с момента вывода оттуда воинского контингента РФ. До этого в июне 2014 года Камрань посетила эскадра ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников», среднего морского танкера "Иркут" и спасательного судна «Алатау». В мае прошлого года состоялся заход в Камрань флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг» в сопровождении танкера «Печенга».
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