Российские боевые корабли прибыли с визитом во Вьетнам

Во Вьетнам «с деловым визитом» прибыли три российских боевых корабля. Об этом 3 июня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс‐службы Тихоокеанского флота.

В составе группы: противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов», а также средний морской танкер «Печенга». Все они остановились во вьетнамском морском порте Камрань.

«Основные протокольные мероприятия, которые запланированы в рамках визита, состоятся в Камрани 4 июня. Визит российских кораблей во Вьетнам продлится до 6 июня», — сообщили в пресс-службе. Другие детали визита не уточняются.