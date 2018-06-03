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Российские боевые корабли прибыли с визитом во Вьетнам
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Российские боевые корабли прибыли с визитом во Вьетнам 

360tv.ru 1 час назад
Во Вьетнам «с деловым визитом» прибыли три российских боевых корабля. Об этом 3 июня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс‐службы Тихоокеанского флота.
В составе группы: противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов», а также средний морской танкер «Печенга». Все они остановились во вьетнамском морском порте Камрань.
«Основные протокольные мероприятия, которые запланированы в рамках визита, состоятся в Камрани 4 июня. Визит российских кораблей во Вьетнам продлится до 6 июня», — сообщили в пресс-службе. Другие детали визита не уточняются.
Ранее 3 июня сообщалось, что из Севастополя во Владивосток после двухмесячного похода прибыл учебный корабль ВМФ России «Перекоп». Здесь пройдет навигационный ремонт судна, после чего корабль отправится в дальний поход до Мурманска.
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