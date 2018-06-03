На полигоне Кадамовский механики-водители Т-72 получили ключи от танков

Торжественный ритуал получения ключей хоть и носит символический характер, но техника самая серьезная — чего только стоят новенькие модернизированные Т-72Б3М.

Ответственность, которую накладывает служба в армии, особенно в прославленной 150-й Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии на этой неделе ощутили молодые танкисты и мотострелки. Первые получили ключи от закрепленных за ними танков. Вторые — завершают курс молодого бойца и готовятся к принятию военной присяги.

Торжественный ритуал получения ключей хоть и носит символический характер, но техника самая серьезная — чего только стоят новенькие модернизированные Т-72Б3М.

«Новый форсированнй двигатель мощность 1090 лошадиных сил. Установлен новый бортовой компьютер, а также усовершенствована ходовая часть — зацепы, позволяющие движение на максимальных скоростях в плохих уловиях дороги», — описывает технику заместитель командира танкового полка по вооружению Артем Калиниченко.

Как минимум на восемь месяцев танкисты берут на себя ответственность за состояние и исправность боевой техники. За плечами каждого военнослужащего — четыре месяца обучения, выпускной экзамен с прохождением сложной трассы и стрельбой штатным снарядом, а также квалификация — механик-водитель, наводчик-оператор или командир танка.

Другие бойцы, которые были призваны в армию меньше месяца назад, только начинают обучение военному делу. Впереди у них еще присяга и последняя неделя курса молодого бойца, а также первые стрельбы из автомата Калашникова.