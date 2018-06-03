Ещё
На полигоне Кадамовский механики-водители Т-72 получили ключи от танков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На полигоне Кадамовский механики-водители Т-72 получили ключи от танков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественный ритуал получения ключей хоть и носит символический характер, но техника самая серьезная — чего только стоят новенькие модернизированные Т-72Б3М.
Ответственность, которую накладывает служба в армии, особенно в прославленной 150-й Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии на этой неделе ощутили молодые танкисты и мотострелки. Первые получили ключи от закрепленных за ними танков. Вторые — завершают курс молодого бойца и готовятся к принятию военной присяги.
Торжественный ритуал получения ключей хоть и носит символический характер, но техника самая серьезная — чего только стоят новенькие модернизированные Т-72Б3М.
«Новый форсированнй двигатель мощность 1090 лошадиных сил. Установлен новый бортовой компьютер, а также усовершенствована ходовая часть — зацепы, позволяющие движение на максимальных скоростях в плохих уловиях дороги», — описывает технику заместитель командира танкового полка по вооружению Артем Калиниченко.
Как минимум на восемь месяцев танкисты берут на себя ответственность за состояние и исправность боевой техники. За плечами каждого военнослужащего — четыре месяца обучения, выпускной экзамен с прохождением сложной трассы и стрельбой штатным снарядом, а также квалификация — механик-водитель, наводчик-оператор или командир танка.
Другие бойцы, которые были призваны в армию меньше месяца назад, только начинают обучение военному делу. Впереди у них еще присяга и последняя неделя курса молодого бойца, а также первые стрельбы из автомата Калашникова.
ТК «Звезда»: последние новости
Пролет штурмовика Су-25 над пляжем на Украине назвали лихачеством и воздушным хулиганством Поисково-эвакуационные машины-амфибии выехали в район предполагаемой посадки «Союза» В Летнем периоде обучения Тихоокеанский флот примет участие в двух международных учениях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мировые перевозчики заявили об «очень плохой новости»72
«Они все равно умрут, без вариантов»56
В Кузбассе нашли тело пропавшей девочки и ужаснулись151
Школьник задал Путину вопрос и «остался в очереди»230
«Андрюш, мы посмотрим»30
Видео
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
01:09
Москву «затопит» в июне
Общество Новости Москвы
03:01
Школьник задал Путину вопрос и «остался в очереди»
Общество Политика
00:17
Агент ФБР сделал сальто на танцполе и выстрелил в зрителя
Происшествия В мире
00:46
Дапкунайте распугала гостей «Кинотавра»
Шоу-бизнес
00:38
Появилось видео с места спецоперации в Дагестане
Криминал Происшествия
02:20
«Андрюш, мы посмотрим»
Общество Политика
01:31
Сирия выдвинула жесткое требование США
Армия Африка
03:40
«Мы не примем того, что сделала Россия»
В мире Ближний Восток
04:15
Лукашенко «разоблачил» Россию
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение