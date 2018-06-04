Россия возвращает утраченные позиции в Средиземном море

У входа в Дом офицеров Черноморского флота в Севастополе играл духовой оркестр. Музыканты приветствовали ветеранов… холодной войны — участников научно-практической конференции, посвящённой деятельности Пятой оперативной эскадры ВМФ СССР в Средиземном море, которая успешно противостояла ракетно-ядерной угрозе со стороны ВМС США в 60-80-е годы прошлого века.

Эстафета поколений

Однако это была не просто встреча ветеранов, которые «вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они…» Первое тому доказательство — участие главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Королёва , командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева и командиров флотских соединений, выполняющих боевые задачи в Средиземном море в настоящее время. Второе — тот факт, что конференция состояла из двух частей. Открытой — посвящённой прежде всего истории российского военно-морского присутствия в Средиземном море. И закрытой — на которой «без лишних ушей» речь шла о современной ситуации в этом стратегически важном регионе. Подслушать адмиралов, выступавших в «закрытом формате», было невозможно, но понятно, что текущая военно-политическая обстановка требует не только изучать, но и использовать огромный опыт, накопленный советскими военными моряками в годы холодной войны.

Пока в Доме офицеров флота шли исторические и стратегические разговоры, из Средиземного моря в Севастополь возвращались после успешного выполнения боевых задач фрегат «Адмирал Григорович» и сторожевой корабль «Пытливый». Россия вернулась в Средиземку в 2013 году, когда по приказу Верховного главнокомандующего, с учётом складывавшейся военно-политической обстановки, было создано постоянное межфлотское оперативное соединение Военно-морского флота РФ в регионе. Фактически оно стало наследником той самой Пятой оперативной эскадры ВМФ СССР.

«Крёстный адмирал»

После окончания Второй мировой войны основная угроза Советскому Союзу на юго-западном направлении исходила из Средиземного моря, где хозяйничали военно-морские силы НАТО . В декабре 1950 года находившаяся там эскадра ВМС США была преобразована в Шестой американский флот. Его ядро составили две авианосные ударные группы, самолёты которых предназначались для нанесения ядерных ударов по СССР.

Поначалу Советский Союз использовал для противодействия американским ВМС так называемые смешанные бригады кораблей, однако обстановка требовала создания полновесного оперативного объединения с постоянным командованием. Последним толчком стала Шестидневная арабо-израильская война 1967 года. После этого было принято решение о создании оперативных эскадр ВМФ в наиболее кризисных регионах мира, и в первую очередь — в Средиземном море.

Пятая средиземноморская эскадра была сформирована 14 июля 1967 года. Началось постоянное пребывание наших кораблей в этом, мягко говоря, неспокойном регионе. «Крёстным отцом» или, правильнее, «крёстным адмиралом» эскадры стал легендарный главком советского ВМФ Сергей Горшков . Его директивой был определён типовой состав эскадры: один-два крейсера или корабля управления; бригада подводных лодок в составе восьми-двенадцати субмарин, в том числе одной-двух атомных, а также плавбаза подводных лодок; бригада противолодочных кораблей из восьми-одиннадцати больших противолодочных кораблей, эскадренных миноносцев, сторожевых кораблей, в том числе двух-трёх морских тральщиков; десантное соединение из двух-четырёх больших или средних десантных кораблей с подразделениями морской пехоты; один-два разведывательных корабля; дивизион судов обеспечения в составе четырёх-семи судов (плавбаза, спасательное судно, танкер, морской буксир, плавмастерская). Кроме того, по обстановке, в состав эскадры могло входить десантное соединение из двух-четырёх больших или средних десантных кораблей с подразделением морской пехоты. Эскадра формировалась на ротационной основе: в её состав входили надводные и подводные силы всех флотов — Черноморского, Северного, Балтийского и Тихоокеанского.

Острейшей проблемой было тыловое обеспечение деятельности эскадры. В связи с отсутствием своих военно-морских баз на Средиземном море наши корабли и подводные лодки длительное время несли службу в очень тяжёлых условиях субтропического климата. «Температура в каютах и на постах достигала 42-45 градусов, в котельных — 64 градусов, матросы падали в обмороки от тепловых ударов», — вспоминал контр-адмирал в отставке Евгений Кобцев.

В результате в том же 1967 году в ходе переговоров с президентом Египта Гамалем Абделем Насером было достигнуто соглашение об использовании советскими моряками инфраструктуры портов Александрии и Порт-Саида . Позже, в 1971 году, появился пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, который является главной базой российского флота в Средиземноморье и сегодня.

Необычная эскадра

«Пятая эскадра была самым необычным формированием советского ВМФ послевоенного периода, — считает её последний командующий, адмирал Юрий Сысуев. — Это было единственное специально созданное корабельное соединение, реально противостоявшее американскому флоту в «зоне жизненно важных интересов США». Деятельность эскадры имела важнейшее военно-политическое значение и оказала существенное влияние на расклад сил на южно-европейском театре военных действий в эпоху холодной войны».

Операционной зоной эскадры было всё Средиземное море. Основные задачи: поиск и обнаружение подводных лодок с баллистическими ракетами, авианосных группировок и других ударных сил вероятного противника, слежение за ними и готовность к их уничтожению в случае начала военных действий в целях недопущения или ослабления ракетно-ядерных ударов по территории СССР и стран Варшавского договора.

За период существования эскадры было проведено около 20 крупных поисковых противолодочных операций. Осуществлённая в 1962 году в Сирии , в районе Латакии, морская десантная операция, а также высадка десанта для обороны Суэцкого канала в 1968 и 1971 годах на территории, где велись боевые действия между египетскими и израильскими войсками, послужили хорошей школой боевого мастерства и оказали существенное влияние на прекращение войны между противоборствующими сторонами.

Только с 1967 по 1978 год на боевой службе в Средиземном море побывали 1546 кораблей и судов. При этом одновременно боевую службу в регионе несли не менее 100 «вымпелов». Средняя продолжительность боевой службы составляла для атомных подводных лодок — до трёх месяцев, для дизельных — от шести до 13, для надводных кораблей — от шести до восьми месяцев.

«Во время войн и вооружённых конфликтов 1967 и 1973 годов между Израилем и арабскими государствами, вооружённого противостояния на Кипре в 1974-м, в Ливане в 1983-м, в условиях применения американцами военной силы против Ливии в 1986-м советские моряки были серьёзным сдерживающим фактором», — считает Юрий Сысуев.

В 1979 году в первый и пока единственный раз в истории нашего ВМФ в Средиземном море было сформировано авианосное соединение в составе тяжёлых авианесущих крейсеров «Киев» и «Минск» и 16 кораблей охранения. Под флагом командира эскадры вице-адмирала Валентина Селиванова наши моряки «с грохотом» проследовали по всему Средиземному морю до Гибралтара , отрабатывая действия кораблей и палубной авиации. Это была показательная демонстрация всему миру возможностей советского флота.

Мы вернулись

Увы, в 1992 году, вскоре после распада Советского Союза, Пятая средиземноморская эскадра была расформирована, а Шестой американский флот — нет. Основные принципы стратегического использования ВМФ (заблаговременное развёртывание и постоянное присутствие в стратегически важных районах Мирового океана, сосредоточение основных усилий на океанских театрах военных действий против главных группировок сил флота противника, слежение за ними в постоянной готовности к нанесению удара и другие) оказались практически перечёркнутыми. Это не только снизило боеготовность ВМФ России и в целом вес нашей страны на мировой арене, но и привело к снижению глобальной безопасности. «США решились на вторжение в Ирак в 1992 году только после вывода советской эскадры из региона по приказанию высшего военно-политического руководства России, к сожалению, ошибочно посчитавшего, что после смены политического курса врагов у нашей страны не осталось и угроз её национальной безопасности нет», — привёл показательный пример Юрий Сысуев.

Российские моряки вновь вернулись в Средиземное море лишь двадцать с лишним лет спустя, в 2013 году. В разное время на основе ротации в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море входили тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», гвардейские ракетные крейсеры «Москва» и «Варяг», фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». После начала военной операции ВКС России в Сирии соединение осуществляет прикрытие нашей авиационной группы и авиабазы Хмеймим, на которой она дислоцируется.

«Нам есть что вспомнить и есть чем гордиться, — отметил на конференции командующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв. — Моряки Пятой средиземноморской эскадры достойно представляли Россию и её Военно-морской флот во второй половине ХХ века, став продолжателями традиций блистательных русских адмиралов Спиридова, Ушакова, Сенявина, одерживавших свои победы в Средиземном море в XVIII-XIX веках. При этом бесценный опыт эскадры не утрачен и находит своё применение в современных условиях. Вы знаете, что с 2013 года восстановлено постоянное военно-морское присутствие России в восточной части Средиземного моря. В составе оперативного соединения ВМФ в дальней морской зоне одновременно выполняют задачи корабли 1-2 ранга, в том числе носители высокоточного оружия, подводные лодки, суда обеспечения. Всего с 2013 года к участию в этом соединении привлекались на ротационной основе более 40 боевых кораблей и судов из состава всех флотов России».

«В 2017 году, в день ВМФ России, 30 июля, в сирийском порту Тартус прошёл парад кораблей оперативного соединения ВМФ РФ. Проведение этого мероприятия в акватории, так сказать, «внутреннего моря блока НАТО» ещё раз продемонстрировало нашим партнёрам из Северо-Атлантического альянса, что мы в Средиземном море всерьёз и надолго», — заявил нынешний командующий флотом.

Военно-морской кулак

Ещё один участник конференции, адмирал Игорь Касатонов , командовал Черноморским флотом в тяжелейший период его новейшей истории — с октября 1991-го по сентябрь 1992 года. Именно благодаря его позиции Черноморский флот был сохранён для России после распада Советского Союза. « Леонид Кравчук требовал, чтобы 3 января 1992-го Черноморский флот принял присягу Украине . Вместе со всей группировкой бывших советских войск, насчитывавшей семьсот тысяч человек. Я этого делать не стал, сжёг мосты, объявив 4 января флот российским и сказав, что подчиняться будем министру обороны СССР Евгению Шапошникову и командующему ВМФ Владимиру Чернавину », — вспоминал Касатонов.

Фактически брошенный на произвол судьбы высшим руководством страны адмирал взял ответственность на себя: «Моряки выполнили мой приказ: „Украинскую присягу не принимать!“ В поддержку я получил из России сотни телеграмм от простых людей, от руководства — ни одной».

Если бы Москва чуть-чуть поднажала, продемонстрировав политическую волю, Крым мог вернуться в Россию ещё в 1992 году, уверен Касатонов. Увы, тогда этого не произошло, но, по крайней мере, Севастополь остался базой российского Черноморского флота, форпостом России на полуострове, без которого трудно себе представить «крымскую весну» 2014 года, завершившуюся, наконец, «возвращением в родную гавань».

«Я впервые почувствовал Средиземное море, где «встречаются» три континента — Европа, Азия и Африка, — в 1957 году, — вспоминал адмирал на конференции. — Средиземное море — это форпост России. Так диктует история, политика, экономика».

Исторически адмирал выделяет несколько этапов нашего противостояния с США в регионе. Сначала главной угрозой были авианосцы, потом — ракетные подводные лодки противника. Сейчас Касатонов призывает тщательно изучать массированные американские удары по Сирии в апреле 2017 года (59 крылатыми ракетами) и 2018 года (105 крылатыми ракетами). «Мы должны знать, что делать в таких ситуациях, и планировать операции противодействия таким ударам», — сказал адмирал.

«Средиземноморско-Черноморский регион не раз был зоной острого геополитического соперничества между Российским государством и его соперниками — Византийской и Османской империями, Великобританией Францией , Австро-Венгрией, Германией , США, — в свою очередь, отметил на конференции начальник петербургской Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова вице-адмирал Владимир Касатонов — племянник Игоря Касатонова. — Их задача — вытеснение России из Крыма, от берегов Чёрного моря и из восточного Средиземноморья».

По словам адмирала, опыт, накопленный в годы холодной войны, стал неоценимым сейчас, в XXI веке. «Угроза никуда не исчезла, только наши силы за перестроечное время, за время сумбура в головах, когда мы думали, что противников у нас не осталось, а все вокруг — друзья, несколько сократились. Однако правильное использование принципа своевременного сосредоточения усилий в наиболее важных регионах даёт нам возможность достичь если не равенства, то требуемого соотношения сил. Россия снова решительно вернулась в Средиземное море, там создан и отработан в боевых условиях полноценный военно-морской кулак».

В настоящее время в составе группировки нашего Военно-морского флота в Средиземном море продолжают выполнение боевых задач порядка 15 кораблей и судов обеспечения.

В кулуарах мы спросили у контр-адмирала Евгения Кобцева, как он относится к тому, что Россия после довольно длительного перерыва вернулась в Средиземное море?

«Я счастлив и горд, что дожил до этого времени», — ответил ветеран флота.

Это настроение было, пожалуй, главным во время конференции: Россия возвращает себе позиции, утраченные в конце прошлого века.

Справка. Крупнейшие сражения русского флота в Средиземноморье

1770 год — Чесменское сражение, в котором эскадра под командованием адмирала Григория Спиридова разгромила турецкий флот.

1798-1799 годы — осада и взятие острова Корфу во время Средиземноморского похода черноморской эскадры под командованием адмирала Фёдора Ушакова.

1807 год — Дарданелльское и Афонское сражения, в которых эскадра под командованием адмирала Дмитрия Сенявина разгромила турецкий флот.

1827 год — Наваринское сражение, в котором соединённая эскадра России, Англии и Франции разгромила турецко-египетский флот.