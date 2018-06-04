Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-09» установили на стартовый стол на Байконуре 

БАЙКОНУР /Казахстан/, 4 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-09» установлена на стартовый стол на космодроме Байконур в Казахстане, сообщили ТАСС в госкорпорации «Роскосмос».
"В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-09» из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс", — сказал представитель госкорпорации.
Запуск корабля к МКС намечен на 14:12 мск 6 июня с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка «Союза» с орбитальной станцией должна произойти спустя двое суток после старта — в 16:07 мск 8 июня.
На этом корабле к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Александер Герст (Германия).