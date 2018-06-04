Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-09» установили на стартовый стол на Байконуре

"В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-09» из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс", — сказал представитель госкорпорации.

Запуск корабля к МКС намечен на 14:12 мск 6 июня с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка «Союза» с орбитальной станцией должна произойти спустя двое суток после старта — в 16:07 мск 8 июня.