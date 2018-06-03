Испытание экзоскелета для смертоносной стрельбы показали на видео

Экзоскелет весит чуть меньше двух килограммов и обеспечивает стабилизацию для улучшения стрельбы солдата.

Опубликовано видео испытания эксзоскелета, созданного для армии США . Устройство получило название Third Arm («Третья рука»).

С помощью этого приспособление солдат получает возможность закрепить стрелковое оружие. Как утверждают разработчики, это увеличивает эффективность военных, а также помогает им переносить вооружение весом до 13 кг, не чувствуя усталости.

Third Arm не нуждается в подзарядке, имеет легкий вес и может равномерно распределять нагрузку тяжелого оружия. В новом экзоскелете был исправлен недостаток первой версии, который не позволял стрелять из положения лежа, сообщает Daily Mail.

Экзоскелет весит чуть меньше двух килограммов и обеспечивает стабилизацию для улучшения стрельбы солдата, отмечает издание.