Испытание экзоскелета для смертоносной стрельбы показали на видео 

Экзоскелет весит чуть меньше двух килограммов и обеспечивает стабилизацию для улучшения стрельбы солдата.
Опубликовано видео испытания эксзоскелета, созданного для армии США. Устройство получило название Third Arm («Третья рука»).
С помощью этого приспособление солдат получает возможность закрепить стрелковое оружие. Как утверждают разработчики, это увеличивает эффективность военных, а также помогает им переносить вооружение весом до 13 кг, не чувствуя усталости.
Third Arm не нуждается в подзарядке, имеет легкий вес и может равномерно распределять нагрузку тяжелого оружия. В новом экзоскелете был исправлен недостаток первой версии, который не позволял стрелять из положения лежа, сообщает Daily Mail.
Экзоскелет весит чуть меньше двух килограммов и обеспечивает стабилизацию для улучшения стрельбы солдата, отмечает издание.
В России также ведется разработка усовершенствованного боевого экзоскелета, который позволит нести больший вес экипировки и передвигаться быстрее.