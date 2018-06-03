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Испытание экзоскелета для смертоносной стрельбы показали на видео
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Испытание экзоскелета для смертоносной стрельбы показали на видео 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экзоскелет весит чуть меньше двух килограммов и обеспечивает стабилизацию для улучшения стрельбы солдата.
Опубликовано видео испытания эксзоскелета, созданного для армии США. Устройство получило название Third Arm («Третья рука»).
С помощью этого приспособление солдат получает возможность закрепить стрелковое оружие. Как утверждают разработчики, это увеличивает эффективность военных, а также помогает им переносить вооружение весом до 13 кг, не чувствуя усталости.
Third Arm не нуждается в подзарядке, имеет легкий вес и может равномерно распределять нагрузку тяжелого оружия. В новом экзоскелете был исправлен недостаток первой версии, который не позволял стрелять из положения лежа, сообщает Daily Mail.
Экзоскелет весит чуть меньше двух килограммов и обеспечивает стабилизацию для улучшения стрельбы солдата, отмечает издание.
В России также ведется разработка усовершенствованного боевого экзоскелета, который позволит нести больший вес экипировки и передвигаться быстрее.
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