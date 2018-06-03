Главнокомандующий ВМФ России проверил готовность Севастопольского Нахимовского военно-морского училища к отборочному этапу «Кадетских игр»

Кроме того, он осмотрел состояние учебно-материальной базы Черноморского высшего военно-морского училища.

В рамках рабочей поездки на Черноморский флот, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Адмирал Владимир Королёв посетил два военно-морских учебных заведения — Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова и Севастопольское Нахимовское Военно-Морское Училище. Главнокомандующий ВМФ подвел итоги учебного года в этих учебных заведениях, осмотрел состояние и развитие учебно-материальной базы. В Севастопольском Нахимовском Военно-Морском Училище Адмирал Владимир Королёв проверил готовность этого учебного заведения к проведению отборочного этапа «Кадетских игр», который начнется 4 июня.

На совещании в училище Главком ВМФ напомнил, что «довузовские военно-морские учебные заведения играют все большую роль в подготовке новых поколений военных моряков в условиях стремительного развития и обновления Военно-Морского Флота и, в стенах Нахимовского Военно-Морского Училища закладывается фундамент воспитания личности на основе флотских традиций».

Адмирал Владимир Королёв обратил внимание руководства Севастопольского Нахимовского Военно-Морского училища на установление еще более плотного взаимодействия с высшими военными учебными заведениями, активизацию участия нахимовцев во всех мероприятиях, проводимых на кораблях и в частях Черноморского флота, в церемониях закладок и спусков на воду боевых кораблей ВМФ.