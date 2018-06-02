В России создан унифицированный беспилотник

НПО «Авиационные системы» создало новый беспилотник-разведчик тактического класса ТАКР 7001, в который входят унифицированные дроны самолетного и вертолетного типов, сообщил РИА Новости источник в российской компании.

Беспилотник самолетного типа К-0106 — это высокоплан. В носовой части установлен двигатель, вращающий тянущий винт. Аппарат взлетной массой до 6,5 кг может оставаться в воздухе до полутора часов.

Беспилотный аппарат вертолетного типа К-0107 представляет собой квадрокоптер, четыре винта расположены на складываемых лучевых балках. Дрон взлетной массой до 5,1 кг может выполнять полеты продолжительностью до одного часа.

На обоих беспилотниках используется система связи собственной разработки компании «Авиационные системы», позволяющая сохранять контроль над дроном на дальности до 15 км. В качестве полезной нагрузки разработчиками предлагается унифицированная система наблюдения, позволяющая идентифицировать людей на дистанциях 1,5 км днем и одного километра ночью.

В состав комплекса входят два беспилотника с комплектом бортовой целевой нагрузки, наземный мобильный пункт управления, выносной антенный пост, запасные инструменты и принадлежности, а также средства переноски.