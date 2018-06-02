Танковый таран: русский способ ведения боя

Этот тактический прием ведения боевых действий не зря называют «русским»: в подавляющем большинстве случаев в Великой Отечественной войне технику противника таранили именно советские танки.

Особенности метода

За 4 года Великой Отечественной войны Советский Союз выпустил больше танков, чем все союзники СССР вместе взятые. Чаще всего на таран шли Т-34, имевшие отличные ходовые качества. Плюс ко всему советские танкисты были хорошо проинструктированы, что делать в бою, если кончились боеприпасы. Механиков-водителей учили, как безопасно подойти к вражеской технике, чтобы танк противника не успел выстрелить в идущего на таран, каким образом давить пушки гитлеровцев. Немецкие танки чаще всего таранили в борт, чтобы повредить ходовую часть и опрокинуть гусеничную единицу противника. Со временем танковый таран стал использоваться нашими бойцами как самостоятельный прием, применяемый для подавления других видов вражеской техники. Немцы в течение войны пытались сделать специальный таранный танк Räumpanzer Tiger, однако этот проект так и остался на стадии разработки и до серийного производства не дошел. [С-BLOCK]

Впервые танковый таран применил в октябре 1936 года советский танкист Семен Осадчий. Это случилось во время Гражданской войны в Испании , где сражались порядка 2 тысяч военнослужащих СССР. Осадчий в одном из боев при Сесенье протаранил своим Т-26 танкетку Carro CV3/33, опрокинув и столкнув ее в кювет. Танкист сориентировался на месте, сообразив, как именно лучше всего осуществить такой маневр. Преимущества танкового тарана — всегда на стороне более тяжелой техники, что и доказал на своем примере советский танкист. В Великую Отечественную войну наш тяжелый КВ-1 протаранил средний немецкий танк в первый же день нападения гитлеровской Германии на СССР. Экипаж, которым командовал лейтенант Павел Гудзь, своим танком опрокинул фашистский Pz Kpfw III в кювет, а потом уничтожил еще 4 танка и несколько бронемашин противника.

Как советские танки «раскатывали» вражескую артиллерию

Постепенно методика танкового тарана стала использоваться советскими войсками как система, в особенности при борьбе с вражескими артиллерийскими позициями: сравнительные мелкие мишени, которые представляли собой орудия, танкам трудно было поражать, поэтому они просто давили в атаке вражеские пушки. Лобовая броня Т-34 и КВ чаще всего оставалась неуязвимой для артиллерийских снарядов и в движении советские танки превращались в фактически несокрушимую боевую технику. Если советский танк шел на преднамеренный таран с немецким, он сам чаще всего выходил из строя, но перед этим, как правило, наши танкисты успевали «раскатать» до десятка единиц вражеского вооружения.

Советские танкисты давили самолеты и бронепоезд