Танковый таран: русский способ ведения боя 

Этот тактический прием ведения боевых действий не зря называют «русским»: в подавляющем большинстве случаев в Великой Отечественной войне технику противника таранили именно советские танки.
Особенности метода
За 4 года Великой Отечественной войны Советский Союз выпустил больше танков, чем все союзники СССР вместе взятые. Чаще всего на таран шли Т-34, имевшие отличные ходовые качества. Плюс ко всему советские танкисты были хорошо проинструктированы, что делать в бою, если кончились боеприпасы. Механиков-водителей учили, как безопасно подойти к вражеской технике, чтобы танк противника не успел выстрелить в идущего на таран, каким образом давить пушки гитлеровцев. Немецкие танки чаще всего таранили в борт, чтобы повредить ходовую часть и опрокинуть гусеничную единицу противника. Со временем танковый таран стал использоваться нашими бойцами как самостоятельный прием, применяемый для подавления других видов вражеской техники. Немцы в течение войны пытались сделать специальный таранный танк Räumpanzer Tiger, однако этот проект так и остался на стадии разработки и до серийного производства не дошел. [С-BLOCK]
Впервые танковый таран применил в октябре 1936 года советский танкист Семен Осадчий. Это случилось во время Гражданской войны в Испании, где сражались порядка 2 тысяч военнослужащих СССР. Осадчий в одном из боев при Сесенье протаранил своим Т-26 танкетку Carro CV3/33, опрокинув и столкнув ее в кювет. Танкист сориентировался на месте, сообразив, как именно лучше всего осуществить такой маневр. Преимущества танкового тарана — всегда на стороне более тяжелой техники, что и доказал на своем примере советский танкист. В Великую Отечественную войну наш тяжелый КВ-1 протаранил средний немецкий танк в первый же день нападения гитлеровской Германии на СССР. Экипаж, которым командовал лейтенант Павел Гудзь, своим танком опрокинул фашистский Pz Kpfw III в кювет, а потом уничтожил еще 4 танка и несколько бронемашин противника.
Как советские танки «раскатывали» вражескую артиллерию
Постепенно методика танкового тарана стала использоваться советскими войсками как система, в особенности при борьбе с вражескими артиллерийскими позициями: сравнительные мелкие мишени, которые представляли собой орудия, танкам трудно было поражать, поэтому они просто давили в атаке вражеские пушки. Лобовая броня Т-34 и КВ чаще всего оставалась неуязвимой для артиллерийских снарядов и в движении советские танки превращались в фактически несокрушимую боевую технику. Если советский танк шел на преднамеренный таран с немецким, он сам чаще всего выходил из строя, но перед этим, как правило, наши танкисты успевали «раскатать» до десятка единиц вражеского вооружения.
Советские танкисты давили самолеты и бронепоезд
Точного подсчета советским танковым таранам не велось, историки называют разные цифры этих столкновений — от 150 до 200. Скорее всего, таких случаев было больше. Таранили наши танкисты не только вражеских «коллег» и артиллерию противника, но и гитлеровскую авиацию, и даже бронепоез. В декабре 1942 года в районе Сталинграда боевые машины 24-го танкового корпуса, прорвавшись на фашистские аэродромы, перебили таранами свыше 300 немецких самолетов, которые предназначались для доставки боеприпасов и провианта окруженной армии Паулюса. И это был не первый случай танковых таранов на вражеских аэродромах. Каждый раз нашими танкистами повреждалось до трех десятков винтокрылых машин противника. В июне 1944 года под Бобруйском советским танком Т-34 был протаранен гитлеровский бронепоезд. Перед тараном «тридцатьчетверку» повредило снарядом бронепоезда, у нее заклинило башню, двое членов экипажа получили ранения. Командир танка Дмитрий Комаров и механик-водитель Михаил Бухтуев вдвоем повели машину на таран, попутно раздавив два немецких орудия и сметая из пулемета гитлеровцев. Горящий Т-34 врезался в бронепоезд. Механик-водитель погиб. Вражеская машина была обездвижена и потеряла боеспособность, а гитлеровцы после такого удара оставили железнодорожную станцию.