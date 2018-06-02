На Северном флоте пройдут рейдовые сборы кораблей Кольской флотилии разнородных сил

Более 10 экипажей кораблей объединения выполнят различные элементы курсовых задач, проведут тренировки по борьбе за живучесть, а также по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде.

Сегодня на Северном флоте начался четырехдневный рейдовый сбор с участием корабельных соединений Кольской флотилии разнородных сил.

Согласно плану мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения, более 10 экипажей кораблей объединения выполнят различные элементы курсовых задач, проведут тренировки по борьбе за живучесть и по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде.

Рейдовый сбор проводится с целью слаживания экипажей кораблей, совершенствования морской выучки, тактической подготовки, а также отработки в походных условиях повседневной организации, корабельного расписания, алгоритмов работы штабов как органов управления силами в море.

Рейдовый сбор кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота завершится 5 июня, после чего моряки-североморцы начнут подготовку к сбор-походу кораблей Северного флота.