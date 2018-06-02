Ещё
На Северном флоте пройдут рейдовые сборы кораблей Кольской флотилии разнородных сил
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Донбассе произошло новое ЧП
В Донбассе произошло новое ЧП

На Северном флоте пройдут рейдовые сборы кораблей Кольской флотилии разнородных сил 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 10 экипажей кораблей объединения выполнят различные элементы курсовых задач, проведут тренировки по борьбе за живучесть, а также по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде.
Сегодня на Северном флоте начался четырехдневный рейдовый сбор с участием корабельных соединений Кольской флотилии разнородных сил.
Согласно плану мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения, более 10 экипажей кораблей объединения выполнят различные элементы курсовых задач, проведут тренировки по борьбе за живучесть и по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде.
Рейдовый сбор проводится с целью слаживания экипажей кораблей, совершенствования морской выучки, тактической подготовки, а также отработки в походных условиях повседневной организации, корабельного расписания, алгоритмов работы штабов как органов управления силами в море.
Рейдовый сбор кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота завершится 5 июня, после чего моряки-североморцы начнут подготовку к сбор-походу кораблей Северного флота.
ТК «Звезда»: последние новости
Проект малых ракетных кораблей с «Калибрами» модернизируют В честь Дня Северного флота в Североморске прошли праздничные мероприятия На авиабазе «Кант» состоялся митинг, посвященный началу летнего периода обучения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин — Кадырову: «Плохо работаете»193
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО48
США нанесли новый авиаудар в Сирии49
ФСБ задержала убийцу Деда Хасана27
«Живёт без связи в кишлаке»: история «ожившего» советского летчика24
Видео
06:26
«Они хотят слишком много»: когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
01:34
Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям
Экономика
01:05
США нанесли новый авиаудар в Сирии
Происшествия Ближний Восток
00:08
Падение яркого метеорита попало на видео
В мире Азия
01:19
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»
В мире Политика
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
01:19
В Крыму введут новый штраф
Личный счет Общество
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение