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В Минобороны рассказали об особенностях возводимого в Тверской области арсенала
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В Минобороны рассказали об особенностях возводимого в Тверской области арсенала 

RT на русском 48 минут назад
Фото: RT на русском
Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, который строят в городе Торопец Тверской области, соответствует самым высоким мировым стандартам. Об этом заявил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
«Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что реализация программы строительства арсенала позволит укрыть боеприпасы в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки. Также это поспособствует устранению существующего ныне перегруза на имеющихся объектах хранения.
Кроме того, удастся «предельно минимизировать возможность террористических актов на территории арсенала и качественно улучшить экологическую обстановку в районе хранения».
По его словам, выполнение комплекса мероприятия создаст систему хранения вооружения, «отвечающую самым высоким мировым стандартам».
Ранее Минобороны Украины заявило о планах построить 15 новых складов боеприпасов.
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