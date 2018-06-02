В Минобороны рассказали об особенностях возводимого в Тверской области арсенала

«Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн», — приводит его слова РИА Новости

Он отметил, что реализация программы строительства арсенала позволит укрыть боеприпасы в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки. Также это поспособствует устранению существующего ныне перегруза на имеющихся объектах хранения.

Кроме того, удастся «предельно минимизировать возможность террористических актов на территории арсенала и качественно улучшить экологическую обстановку в районе хранения».

По его словам, выполнение комплекса мероприятия создаст систему хранения вооружения, «отвечающую самым высоким мировым стандартам».