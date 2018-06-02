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США усилят береговую охрану Грузии двумя сторожевыми катерами
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США усилят береговую охрану Грузии двумя сторожевыми катерами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Два сторожевых катера типа Island будут переданы США службе береговой охраны Грузии в ближайшее время, заявил начальник пограничной полиции МВД Грузии Темури Кекелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
В интервью журналу «Арсенали» Кекелидзе подчеркнул, что «начата модернизация флота береговой охраны для улучшения контроля за морскими границами».
«Сторожевые катера, которые мы получим, отличаются большей функциональностью по сравнению с имеющимися плавсредствами», — отметил он.
«Идет работа по модернизации других плавсредств, по оптимизации всей службы, технологическому переоснащению», — сообщил Темури Кекелидзе.
США в течение нескольких лет помогают в оснащении службы береговой охраны Грузии. Напомним, что страна не имеет отдельно военно-морских сил, а в целом ее военный флот серьезно пострадал во время войны с Россией в 2008 году.
Уже после войны США профинансировали установку четырех РЛС на побережье Черного моря в Грузии и создание оперативного центра береговой охраны в Супсе, а также стоянку катеров в Батуми.
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