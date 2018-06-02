США усилят береговую охрану Грузии двумя сторожевыми катерами

В интервью журналу «Арсенали» Кекелидзе подчеркнул, что «начата модернизация флота береговой охраны для улучшения контроля за морскими границами».

«Сторожевые катера, которые мы получим, отличаются большей функциональностью по сравнению с имеющимися плавсредствами», — отметил он.

«Идет работа по модернизации других плавсредств, по оптимизации всей службы, технологическому переоснащению», — сообщил Темури Кекелидзе.

США в течение нескольких лет помогают в оснащении службы береговой охраны Грузии. Напомним, что страна не имеет отдельно военно-морских сил, а в целом ее военный флот серьезно пострадал во время войны с Россией в 2008 году.