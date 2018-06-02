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Япония захотела направить в КНДР своих экспертов по разоружению
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Япония захотела направить в КНДР своих экспертов по разоружению 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Япония заявила о своем желании направить в Северную Корею экспертов, которые будут контролировать процесс разоружения.
На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе министр обороны Страны восходящего солнца Ицунори Онодэра подчеркнул, что «нельзя награждать КНДР только за согласие начать диалог», необходимо предпринять конкретные шаги по сворачиванию ракетной и ядерной программ.
Министр призвал международное сообщество «сохранять максимальное давление на Пхеньян», пока тот не уничтожит биологическое и химическое оружие, а также баллистические ракеты любой дальности. Об этом сообщает ТАСС.
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