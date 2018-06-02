Япония захотела направить в КНДР своих экспертов по разоружению

Япония заявила о своем желании направить в Северную Корею экспертов, которые будут контролировать процесс разоружения.

На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе министр обороны Страны восходящего солнца Ицунори Онодэра подчеркнул, что «нельзя награждать КНДР только за согласие начать диалог», необходимо предпринять конкретные шаги по сворачиванию ракетной и ядерной программ.