Япония захотела направить в КНДР своих экспертов по разоружению 

Япония заявила о своем желании направить в Северную Корею экспертов, которые будут контролировать процесс разоружения.
На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе министр обороны Страны восходящего солнца Ицунори Онодэра подчеркнул, что «нельзя награждать КНДР только за согласие начать диалог», необходимо предпринять конкретные шаги по сворачиванию ракетной и ядерной программ.
Министр призвал международное сообщество «сохранять максимальное давление на Пхеньян», пока тот не уничтожит биологическое и химическое оружие, а также баллистические ракеты любой дальности. Об этом сообщает ТАСС.