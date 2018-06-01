Спецназ ЮВО отразил атаку ударных дронов условного противника с помощью «Арбалетов»

Комплекс «Арбалет» располагается на базе бронеавтомобиля «Тигр», он способен обнаруживать и распознавать цель на дальности не менее 2,5 тыс. метров.

Ставропольском крае с военнослужащими подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) проведено тактико-специальное учение с применением бронеавтомобилей «Тайфун» и «Тигр», оснащенных модулем дистанционного управления «Арбалет».

По замыслу учения военнослужащие на новейших бронеавтомобилях провели разведку указанного района, отработали действия по обнаружению и уничтожению засад, организованных диверсионно-разведывательными группами условного противника. Особое внимание было уделено борьбе с его беспилотными летательными аппаратами.

Универсальный бронированный автомобиль «Тайфун» представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью, способный выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем. Бронеавтомобили «Тайфун» выпускаются на базе шасси КАМАЗ-63968 и «Урал-63095».

Комплекс «Арбалет» на базе бронеавтомобиля «Тигр» обнаруживает и распознаёт типовую цель при узком поле зрения на дальности не менее 2,5 тыс. метров. В наличии также есть прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и с распознаванием цели не менее 1500 метров.

Модуль вооружен 12,7-мм пулемётом «Корд», боекомплект которого составляет до 450 выстрелов. Масса комплекса «Арбалет-ДМ» не более 250 кг.