В России признали превосходство метановых ракетных двигателей 

На сегодня керосиновые ракетные двигатели все еще твердо удерживают свои позиции в ракетно-космической индустрии. Речь идет не только об отечественных изделиях, таких как РД-180. Компания SpaceX, например, также применяет для своих новых ракет Falcon 9 и Falcon Heavy ракетный двигатель Merlin, использующий топливную пару керосин — жидкий кислород.
Между тем новый двигатель Raptor, который SpaceX намерена использовать для своей будущей ракеты BFR (Big Falcon Rocket), будет применять в качестве топлива жидкий метан, а как окислитель — жидкий кислород. Аналогичная картина наблюдается и в случае с перспективным двигателем BE-4, разрабатываемым американской Blue Origin. Последний могут использовать как минимум для двух новых заокеанских ракет-носителей — New Glenn и Vulcan.
Перспективные разработки традиционно подвергаются критике со стороны ряда экспертов, настроенных на использование «проверенных годами методов». Однако, по мнению генерального директора научно-производственного объединения «Энергомаш» Игоря Арбузова, новые разработки потенциально имеют больше шансов на успех в обозримой перспективе. «В наибольшей степени этим требованиям (требованиям современного рынка. — Прим. NS) сегодня отвечает метан, поскольку он имеет более развитую сырьевую базу, а по энергетике превосходит керосин», — заявил специалист.
Игорь Арбузов отметил, что метан является самым универсальным средством, которое дает возможность использовать меньшие ресурсы и вложения для восстановления агрегата с целью его повторного использования на ступени ракеты-носителя.
Эксперт отметил, что сейчас ведущие позиции в разработке метановых ракетных двигателей занимают Соединенные Штаты. Тем временем «Энергомаш» и Конструкторское бюро химавтоматики прорабатывают российский аналог: «в металле» его планируют создать до 2020-го.
Впрочем, на пути полноценного внедрения таких двигателей российской ракетно-космической индустрией могут возникнуть трудности не только технологического, но и экономического плана. По словам источника в ракетно-космической отрасли, «Роскосмос» в ближайшие годы может недополучить почти 150 миллиардов рублей. Это способно поставить под вопрос даже создание новой ракеты-носителя «Союз-5».