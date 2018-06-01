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Северный флот отметил 285-летие со дня основания
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"Воскрешение" героя Афгана, месть "Чебурашки" и другие события дня

Северный флот отметил 285-летие со дня основания 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В главной базе Северного флота — городе Североморске — в пятницу прошли праздничные мероприятия по случаю 285-летия со дня основания Краснознаменного Северного флота. Как сообщил «РГ» начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, состоялась строевая прогулка войск Североморского гарнизона и дефиле оркестра.
С праздником военнослужащих поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Для жителей и гостей праздника дефиле и концертное выступление продемонстрировал оркестр штаба, а в парадном строю у причалов выстроились надводные и подводные корабли.
Свое начало Северный флот берет с 1733 года. Именно тогда для защиты Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова его и создали. 25 мая 2014 года эту дату определили официально как год образования, а день — 1 июня.
В составе СФ подводные и надводные силы, корпус сухопутных войск, армия ВВС и ПВО. Среди кораблей такие, как флагман ВМФ РФ — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
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