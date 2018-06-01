В честь Дня Северного флота в Североморске прошли праздничные мероприятия

Сегодня в главной базе Северного флота городе Североморске прошли праздничные мероприятия, посвященные 285-й годовщине со дня образования Краснознаменного Северного флота.

Праздничные мероприятия начались с митинга и торжественной церемонии подъема Военно-морского флага. На митинге командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил личный состав флота с 285-й годовщиной со Дня образования и поставил задачи на летний период обучения.

В этот же день состоялась строевая прогулка войск Североморского гарнизона. В ней приняли участие парадные расчёты, знамённые группы объединения военно-воздушных войск и противовоздушной обороны, соединений ракетных и противолодочных кораблей, воинских частей материально-технического обеспечения СФ . Под аккомпанемент военного оркестра военнослужащие Северного флота в составе колонны с Боевыми знаменами прошли от Североморского дома офицеров до Приморской площади.

Затем на площади Сафонова для жителей и гостей флотской столицы состоялось дефиле и концертное выступление оркестра штаба Северного флота.

В последние годы моряки Северного флота продолжают активно осваивать и изучать Арктику, стала повседневной практика походов кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа. На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах — в воздухе, на воде и под водой.

Комплекс мероприятий по освоению Арктики — это одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе.

Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733. Годовым праздником — 1 июня.

В состав современного Северного флота входят разновидовые объединения — подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны — такие как флагман ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и флагман Северного флота — тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Но главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства — морских стратегических ядерных сил.