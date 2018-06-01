Чистое небо-2018

Самые меткие зенитчики России соревновались в Краснодарском крае . С неподготовленной позиции, на ходу и на скорости были поражены полсотни самолетов и сорок вертолетов условного противника. Офицеры войск ПВО уничтожали мишени из двух видов ПЗРК — «Игла» и «Верба». Смотрите совсем скоро все подробности того, как проходили учения.

Также в выпуске расскажем об авиашоу под Рязанью «Авиамикс-2018», о тяжелой службе аквалангистов боевого назначения, которые стали настоящим подводным щитом атомной субмарины, о вековом юбилее пограничников и многом другом.

Смотрите программу «Союзники» 2 июня в 7:30 на телеканале «МИР»

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