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В ВМФ России сообщили о модернизации проекта малых ракетных кораблей с «Калибрами»
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В ВМФ России сообщили о модернизации проекта малых ракетных кораблей с «Калибрами» 

ТАСС 40 минут назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Проект малых ракетных кораблей 21631 (шифр «Буян-М») планируется модернизировать и наделить новым радиотехническим вооружением и средствами ПВО. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.
"Всего в серии планируется 12 кораблей, дальнейшее их развитие будет обновлено с учетом прогресса как в части радиотехнического вооружения, так и в части противовоздушной обороны", — сказал он на церемонии подъема Андреевского флага на шестом корабле этой серии ("Вышний Волочек").
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