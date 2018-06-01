В ВМФ России сообщили о модернизации проекта малых ракетных кораблей с «Калибрами»

СЕВАСТОПОЛЬ , 1 июня. / ТАСС /. Проект малых ракетных кораблей 21631 (шифр «Буян-М») планируется модернизировать и наделить новым радиотехническим вооружением и средствами ПВО. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

"Всего в серии планируется 12 кораблей, дальнейшее их развитие будет обновлено с учетом прогресса как в части радиотехнического вооружения, так и в части противовоздушной обороны", — сказал он на церемонии подъема Андреевского флага на шестом корабле этой серии ("Вышний Волочек").