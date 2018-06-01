До конца года в ВДВ будет проведено более 80 учебных мероприятий разного уровня

Белоруссии и Египта. Также российские десантники примут участие в трех международных совместных тактических учениях, которые будут проводиться на территории РФ

В летнем периоде обучения Воздушно-десантные войска сохранят высокую интенсивность боевой учебы, особое внимание будет уделено внедрению в систему боевой подготовки новых методов боевого применения десантно-штурмовых подразделений в рамках проведения различного рода учений.

Основные усилия в начавшемся учебном периоде будут направлены на повышение качества проводимых мероприятий боевой подготовки и уровня слаженности органов управления.

До конца года десантники проведут более 80 учебных мероприятий, в том числе показное полковое тактическое учение с Тульским соединением ВДВ и командно-штабные учения на местности с десантированием трех соединений одновременно в Западном, Центральном и Восточном военных округах.

Российские десантники примут участие в трех международных совместных тактических учениях, которые будут проводиться на территории России, Республики Беларусь и Арабской Республики Египет.

Будет продолжено плановое перевооружение и оснащение новыми образцами вооружения и военной техники. На сегодняшний день во все части и соединения ВДВ уже поступили новейшие образцы связи и АСУ, беспилотные летательные аппараты и средства оптико-электронной и воздушной разведки «Тахион», «Орлан-10» и «Элерон-3», комплексы АСУ «Дозор».

Разведывательные подразделения ВДВ получили на вооружение бронеавтомобили «Тигр», оснащенные новейшими боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет-ДМ», около 200 единиц мотовездеходов и снегоходов, что позволило в разы увеличить огневую мощь, мобильность и эффективность применения разведывательных групп по предназначению.