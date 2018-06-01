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До конца года в ВДВ будет проведено более 80 учебных мероприятий разного уровня
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До конца года в ВДВ будет проведено более 80 учебных мероприятий разного уровня 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также российские десантники примут участие в трех международных совместных тактических учениях, которые будут проводиться на территории РФ, Белоруссии и Египта.
В летнем периоде обучения Воздушно-десантные войска сохранят высокую интенсивность боевой учебы, особое внимание будет уделено внедрению в систему боевой подготовки новых методов боевого применения десантно-штурмовых подразделений в рамках проведения различного рода учений.
Основные усилия в начавшемся учебном периоде будут направлены на повышение качества проводимых мероприятий боевой подготовки и уровня слаженности органов управления.
До конца года десантники проведут более 80 учебных мероприятий, в том числе показное полковое тактическое учение с Тульским соединением ВДВ и командно-штабные учения на местности с десантированием трех соединений одновременно в Западном, Центральном и Восточном военных округах.
Российские десантники примут участие в трех международных совместных тактических учениях, которые будут проводиться на территории России, Республики Беларусь и Арабской Республики Египет.
Будет продолжено плановое перевооружение и оснащение новыми образцами вооружения и военной техники. На сегодняшний день во все части и соединения ВДВ уже поступили новейшие образцы связи и АСУ, беспилотные летательные аппараты и средства оптико-электронной и воздушной разведки «Тахион», «Орлан-10» и «Элерон-3», комплексы АСУ «Дозор».
Разведывательные подразделения ВДВ получили на вооружение бронеавтомобили «Тигр», оснащенные новейшими боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет-ДМ», около 200 единиц мотовездеходов и снегоходов, что позволило в разы увеличить огневую мощь, мобильность и эффективность применения разведывательных групп по предназначению.
В августе текущего года в рамках «АрМИ-2018 на полигонах Струги Красные и Завеличье Псковской области пройдет международный конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений „Десантный взвод“.
В конкурсе „Десантный взвод“ будут принимать участие представители вооруженных сил Китайской Народной Республики, Алжирской Народно-демократической Республики, Исламской Республики Пакистан, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Судан и Российской Федерации.
ТК «Звезда»: последние новости
50 военнослужащих Северного флота награждены государственными наградами в 2018 году Краснознаменному Северному флоту — 285 лет Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота вышли в море для участия в международном учении «Баренц-2018»
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