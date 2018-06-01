На Западе рассказали о «пугающей перспективе» войны НАТО с Россией

Латвии и Литвы у В случае начала войны между Москвой Североатлантическим альянсом на «завоевание» Эстонии России уйдет по меньшей мере трое суток, пишет норвежское издание VG со ссылкой на доклад Шведского института тотальной обороны, в котором описывается возможный сценарий военного конфликта между Россией и НАТО.

«Прибалтика, вне всякого сомнения, станет наиболее вероятной целью российского вторжения, но у Москвы есть и другие потенциальные мишени на Западе», — пишет журналист Симон Шульц ван Энгеланд со ссылкой на шведский доклад. Содержание статьи VG приводит «ИноСМИ»

В докладе сказано, что благодаря глубокому проникновению в воды вокруг Северной Норвегии Россия может нарушить морское сообщение между странами Запада и укрепить оборону собственных военно-морских баз в районе Мурманска

По оценке шведских аналитиков, в первую очередь Россия «попытается достичь политического и военного коллапса в Латвии», а затем — в Эстонии и Литве. Россия нанесет ракетные удары и применит флот, чтобы парализовать работу портов, аэропортов и инфраструктуры одновременно в этих трех республиках. После этого «наземные войска промаршируют по юго-востоку Эстонии и востоку Латвии», говорится в докладе.

Сообщается, что российские войска достигнут столицы Латвии через два дня, еще через сутки под контролем России окажется вся Прибалтика.

Отмечается, что к такому же выводу пришли и в американском мозговом центре RAND.

Также авторы доклада сравнили, сколько войск смогут выставить Россия и НАТО за неделю, и пришли к неутешительному выводу, что страны альянса не наскребут и половины военной мощи России.

Составители документа также оговорили, что раньше российская армия якобы «предпочитала количество качеству», однако сейчас, признают они, ситуация изменилась. «Численный перевес стран Запада никак не отражается на качестве войск. Напротив, что касается „элитных“ подразделений, преимущество — как раз на стороне России», — говорится в отчете.

Согласно докладу, за неделю НАТО сможет выставить 27-41 батальон сухопутных войск; 12-17 батальонов войск особого назначения; 2-3 батальона боевых вертолетов; 25-32 боевых кораблей; 7-11 подлодок; 14-19 дивизий боевых самолетов. За это же время Россия, указывается в докладе, выставит 49-59 батальонов сухопутных войск; 2 бригады войск особого назначения; 9 эскадрилий боевых вертолетов; 4-12 боевых кораблей; 2 подлодки; 15 дивизий боевых самолетов.

За первую неделю конфликта Россия соберет гораздо больше сил, особенно ощутимым будет перевес в наземных войсках, делают вывод составители доклада. Натовские войска оказываются беззащитны перед молниеносным нападением, а на мобилизацию сил, сопоставимых с российскими, уйдет немало времени.

Благодаря американской поддержке общая мощь сил НАТО «превзойдет российскую по всем статьям», однако процесс мобилизации растянется на несколько месяцев, «и к тому времени в Прибалтике давно будут хозяйничать русские». Шведский военный эксперт Роберт Дальше, мнение которого приводится в статье, заключил, что перспективы войны между Россией и НАТО «вырисовываются пугающие».