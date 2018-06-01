Какой будет война между НАТО и Россией?

Латвии и Если президент Путин задумает подчинить себе Прибалтику, он дорого за это заплатит. На завоевание Эстонии Литвы уйдет по меньшей мере трое суток, говорится в свежем отчете. Как будут развиваться события, если война между НАТО Россией в самом деле начнется?

Прибалтика, вне всякого сомнения, станет наиболее вероятной целью российского вторжения, но у Москвы есть и другие потенциальные мишени на Западе, утверждается в отчете Шведского института тотальной обороны.

Благодаря глубокому проникновению в воды вокруг Северной Норвегии Россия может нарушить морское сообщение между странами Запада и укрепить оборону собственных военно-морских баз в районе Мурманска

В своем отчете группа шведских экспертов попыталась представить худшие сценарии российского вторжения в Прибалтику.

Перво-наперво Россия попытается достичь политического и военного коллапса в Латвии, затем — в Эстонии и Литве.

Русские нанесут ракетные удары и воспользуются флотом, для того чтобы парализовать порты, аэропорты и инфрастуктуру всех трех стран одновременно, после чего наземные войска промаршируют по юго-востоку Эстонии и востоку Латвии.

Падение Прибалтики

Через два дня российские войска окружат столицу Латвии Ригу . А еще через день под российским контролем окажется вся Прибалтика.

Подобный сценарий смоделировали и в американском мозговом центре «РЭНД» (RAND), причем пришли к тем же выводам. С точки зрения Запада финал печален: в краткосрочной перспективе страны НАТО окажутся бессильны что-либо противопоставить.

НАТО отстает

В отчете сопоставляется, сколько войск смогут в итоге выставить Россия и НАТО за неделю, и выводы поистине неутешительны: страны НАТО не наскребут и половины военной мощи России.

Раньше всегда было так: российская армия всегда предпочитала количество качеству. Однако ситуация изменилась.

«Численный перевес стран Запада никак не отражается на качестве войск. Напротив, что касается «элитных» подразделений, преимущество как раз на стороне России», — говорится в отчете.

Сухопутные войска: 27-41 батальонов

Войска особого назначения: 12-17 батальонов

Боевые вертолеты: 2-3 батальона

Боевые корабли: 25-32 Подводные лодки: 7-11 Боевые самолеты: 14-19 дивизий

Россия

Сухопутные войска: 49-59 батальонов

Войска особого назначения: 2 бригады

Боевые вертолеты: 9 эскадрилий

Боевые корабли: 4-12 Подводные лодки: 2 Боевые самолеты: 15 дивизий

Мобилизация за неделю

Ясно одно: за первую неделю конфликта Россия соберет гораздо больше сил. В наземных войсках перевес будет особенно ощутим. Вооруженные силы Прибалтики сильно зависят от поддержки ряда стран, поэтому подсчитать хотя бы примерные объемы мобилизации непросто. По оценкам шведских экспертов, однако, реальные цифры окажутся не столь велики.

Уязвимость перед блицкригом

Главная беда натовских войск — их беззащитность перед молниеносным нападением. На мобилизацию сил, сопоставимых с российскими, уйдет немало времени. Русские же, напротив, не раз демонстрировали свою способность разворачивать значительные войска у своих западных границ — и в последний раз это произошло во время учений «Запад-2017».

Учения «Запад»

Учения проходили в ряде мест в Белоруссии Калининградской области с 14 по 20 сентября 2017 года.

В годы холодной войны именно «Запад» считался крупнейшим военным смотром страны. Тогда в учениях принимали участие от 100 до 150 тысяч военных.

После распада СССР учения возобновились лишь в 1999 году — тогда же к власти пришел Путин.

Москва уверяет, что в 2017 году в учениях принимали участие 12,7 тысяч солдат. По оценкам норвежской разведки, как и ее коллег по НАТО, их было в десять раз больше.

Российские сухопутные войска

Путин уже разместил немало сил у границ с Прибалтикой. Мобильные войска состоят из танков и пехоты и насчитывают десять бригад. Кроме того, в случае необходимости поддержку им окажет артиллерия. По оценке Института тотальной обороны, за одну лишь неделю Россия сможет сосредоточить в Прибалтике до 150 тысяч солдат.

Сухопутные войска НАТО

Слабость натовских войск — в том, что они рассредоточены по территории всей Европы, а не размещаются вдоль восточной границы Прибалтики.

Медленно, но верно

Рано или поздно НАТО мобилизует все свои силы. Благодаря поддержке США общая мощь натовских сил превзойдет российскую по всем статьям.

НАТО (включая США)

Общая численность: 3 405 660 человек

Резерв: 2 412 910 Танки: 9 421 Боевые самолеты: 5 597 Военные корабли: 263 Россия

Общая численность: 798 000 человек

Резерв: 2 000 000 Танки: 2 950 Боевые самолеты: 1 276 Военные корабли: 35 Пугающие перспективы

Однако процесс мобилизации растянется на несколько месяцев, и к тому времени в Прибалтике давно будут хозяйничать русские. По мнению шведского военного специалиста Роберта Дальшё (Robert Dalsjö), перспективы вырисовываются пугающие.

«России вполне по силам захватить Прибалтику и заявить: «Теперь это — мое, а если что — я пущу в ход ядерное оружие»».

Дальшё — старший научный сотрудник Института тотальной обороны и один из авторов отчета.

Ядерная война и коллапс НАТО

А дальше НАТО придется выбирать из нескольких сценариев, считает Роберт Дальшё.

Первый: НАТО парализовано внутренними разногласиями.

Второй: НАТО признает, что не в состоянии ничего сделать в краткосрочной перспективе, планомерно вооружается и приступает к длительной программе сдерживания, подобной той, что действовала во время холодной войны.

Третий: НАТО скапливает достаточно сил для того, чтобы освободить Прибалтику и в подходящее время нанести точечные удары по России. Тут, впрочем, требуются гарантии, что НАТО сможет нейтрализовать угрозу, исходящую от российского ядерного оружия — а это, надо признаться, маловероятно. В отличии от России, ни НАТО, ни США давно не модернизировали ни ядерные боеголовки, ни средства их доставки.

Демонстрация силы

По мнению Роберта Дальшё, мотивацией к захвату Прибалтики может послужить желание России продемонстрировать силу и похвалиться вновь обретенной мощью.

Оперативные цели

1) Благодаря глубокому проникновению в воды вокруг Северной Норвегии, Россия может нарушить морское сообщение стран Запада и усилить оборону собственных военно-морских баз в районе Мурманска.

2) Захват Прибалтики не только будет иметь огромное символическое значение, но и значительно затруднит атаку на территорию самой России.

3) Блокировка Балтийского моря ограничит возможности НАТО по экстренной переброске сил на восточный фланг.

Страх перед США Напади Путин, Прибалтика легко станет его трофеем — так что же в итоге его останавливает?

«Русские знают, что неизбежно уступят НАТО/США в долгосрочной войне с применением обычных средств, поэтому они вряд ли на это пойдут. И все же мы считаем, что ситуация сейчас сложилась крайне опасная, поскольку Запад в Прибалтике очень слаб. В этой связи Кремль может соблазниться напасть исподтишка, и НАТО не сможет предотвратить эту атаку», — говорит Дальшё.

«Искушение особенно велико, если Россия в самом деле считает, что западный альянс настолько слаб, расколот или беспомощен, что не осмелится прийти на выручку странам Балтии. Не исключено, что Путин прикидывает, уймет ли НАТО угроза ядерной войны. Это будет форменная катастрофа, и я считаю, что силы НАТО в Прибалтике должны укрепляться, чтобы ее предотвратить», — добавил он.

Военные термины

Чтобы облегчить сравнение военных сил разных стран, вот расшифровка некоторых терминов, использованных в отчете.

Бригада (сухопутные войска) — 3000-5000 тысяч солдат

Батальон (сухопутные войска) — 300-1000 солдат

Рота (сухопутные войска) — 80-250 солдат

Дивизия (ВВС) — 12-24 самолета

Батальон (ВВС) — 12-24 вертолета

Эскадрилья (ВВС) — 6-10 вертолетов